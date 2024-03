Petro pidió a Salvatore Mancuso indemnizar a víctimas de la violencia con su papel como gestor de paz

–«Le he pedido a Mancuso que ayude a construir la paz en la región de Urabá», anunció este viernes desde Turbo, Antioquia, el presidente Gustavo Petro, en el encuentro Mujeres por las Regiones y la Vida.

En su intervención el jefe del Estado hizo referencia a la paz, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región y el uso responsable de las transferencias estatales destinadas a las poblaciones más pobres.

En relación con la paz, el mandatario aludió a la figura del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, cuya actividad delictiva tuvo un amplio despliegue en Urabá. El Presidente se refirió, en concreto, a la asignación del exjefe paramilitar como gestor de paz.

“Salvatore Mancuso acaba de regresar a Colombia; está en libertad, o a punto de estar en libertad. Le he pedido que sea gestor de paz y que actúe en función de la paz; que ayude a construir ahora, ya no las trincheras, ya no los fusiles que van a disparar sobre la gente, sino la paz», precisó el mandatario.

Agregó que ese nuevo papel serviría de indemnización a las víctimas de la violencia y al país mismo.

De otro lado, el presidente Gustavo Petro, anunció dos proyectos de acueducto para todo el Urabá, uno de los cuales alcanzaría una inversión de un billón de pesos, como una forma de impactar de forma positiva el territorio y la calidad de vida de los habitantes de la región.

El jefe de Estado explicó que ese proyecto se haría a partir de una desalinizadora, plan que se discutiría con la comunidad para decidir los tiempos y la forma de financiación.

El mandatario solicitó a los mismos habitantes presenten una segunda opción de acueducto con aguas dulces y otras propuestas que puedan ayudar a “transformar la región en función de la gente excluida».

Por otra parte, el jefe del Estado con ocasión del Día Internacional de la Mujer, habló de la importancia de disminuir las violencias de género.

También apeló por que las mujeres beneficiaras de Renta Ciudadana pueden crear comités para que ellas, así como las comunidades, vigilen las transferencias, con el fin de que estas lleguen a quienes más las necesitan.

Recordó el mandatario que, de aprobarse la reforma pensional propuesta por el Gobierno, las mujeres encargadas del cuidado de sus familias serían reconocidas por los años dedicados a la crianza de sus hijos. Aseguró el jefe de Estado que cada mujer que hoy se dedique a las labores del hogar, independientemente de si está sola o no, recibiría una pensión o bono pensional.

Ratificó que, de aprobarse el proyecto de reforma, también se les podría asegurar recursos a tres millones de adultos mayores que no cuentan actualmente con pensión, la mayoría de los cuales son mujeres.