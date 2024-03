Hollywood se engalana para los Premios Oscar; 120 nominados con una significativa representación de los talentos latinoamericanos

–Este domingo el glamour de Hollywood alcanzará su punto máximo con la 96ª edición de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los Premios Oscar.

Las estrellas de cine desfilarán por la alfombra roja en el emblemático Teatro Dolby, que ha sido el anfitrión de este evento durante las últimas dos décadas. Este año, la gala será presentada por el reconocido comediante Jimmy Kimmel, quien asume por cuarta vez el rol de maestro de ceremonias.

La competencia está encabezada por «Oppenheimer», la última cinta de Christopher Nolan, que lidera con 13 nominaciones. «Pobres criaturas», de Yorgos Lanthimos, no se queda atrás, compitiendo por 11 estatuillas, mientras que «Los asesinos de la luna», bajo la dirección del legendario Martin Scorsese, ostenta 10 nominaciones. La película «Barbie», que también ha generado expectativa y entra en la carrera con ocho nominaciones.

