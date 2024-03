Ecos de los Premios Oscar: Sitio para adultos ofrece a John Cena 500 mil dólares por un show desnudo de una hora

–Tras la extravagante aparición de John Cena en la 96.ª edición de los Premios Oscar (foto), el luchador y actor estadounidense recibió una oferta de 500.000 dólares de un sitio popular de emisión en directo para adultos, informó The Mirror.

La plataforma de ‘webcam’ CamSoda envió una propuesta a la estrella de WWE en la que le pidió que realizara un ‘show’ en su sitio desnudo de una hora de duración.

«Es difícil para mí decirlo, ¡pero creo que eres tan buen actor como luchador! Después de la reveladora actuación de anoche en los Oscar, está claro que sigues en plena forma», escribió Daryn Parker, vicepresidente de CamSoda en un correo electrónico oficial.

«Ya sea anoche o durante WrestleMania, estaremos encantados de ayudarte a pavonearte», agregó.

A propósito de lo sucedido en la entrega de los Premios Oscar, y la sorpresiva aparición de John Cena, que conmocionó a los asistentes a la gala y a los televidentes, se descubrió que el popular luchador y actor no estaba en realidad desnudo.

En efecto, el revuelo en torno a si John Cena estaba desnudo o no terminó tras la publicación de unas fotos captadas detrás del escenario.

En las imágenes se ve que las partes íntimas del luchador estaban cubiertas con una tela de color de piel atada a una correa transparente.

The likes?! I got some freaky ass followers ?? https://t.co/zpEoCwnKcE

— Tony ? (@BadGuyNickii) March 11, 2024