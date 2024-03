Nuevo Plan de Manejo de Tránsito por obras en tramo 2 de Primera Línea del Metro

Foto: Empresa Metro de Bogotá

El Metro avanza, y las obras de la Primera Línea continúan con el traslado de las redes menores a lo largo de los 23,9 kilómetros del trazado del proyecto. La Empresa Metro de Bogotá -EMB- informó que a partir del 11 de marzo el concesionario inició esta actividad en el tramo 2 del proyecto, sobre el carril norte y central de la calzada norte de la avenida Villavicencio entre las carreras 80d y 81g.

El traslado de redes menores se realiza previamente al hincado de los pilotes, para que las redes no interfieran con las columnas que sostendrán el viaducto por el que pasarán los trenes de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Para llevar a cabo esta tarea, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el respectivo Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que permite el cierre parcial de los carriles norte y central. Así mismo autorizó la apertura de un carril en contraflujo en la calzada sur. Por lo tanto, los conductores que circulan por este punto en ambos sentidos tendrán dos carriles por dirección entre las carreras 80d y 81i antes de regresar a la calzada habitual. Con esto se mantendrá el flujo de tráfico en dos carriles por dirección en la avenida Villavicencio.

Este PMT no afectará los cruces peatonales ni las rutas de los ciclistas. De igual forma, los paraderos contarán con señalización especial para que los pasajeros sepan dónde esperar el transporte de manera segura. Además, para la ciudadanía que está ubicada en el Área de Influencia Directa (AID) de los barrios Gran Colombiano, Puente Sinaí, Nuevo Kennedy 1,2 y 3, La Esperanza, La María, Villa Nelly Tercer Sector Los Alisos, Villa Nelly y Villa La Torre se generarán escenarios de diálogo, participación y socialización.

Aquí, un mapa con los detalles del nuevo Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para continuar con el traslado de redes en el tramo 2 de la Primera Línea del Metro de Bogotá:

Las personas que deseen obtener más información, resolver dudas y entablar un canal de comunicación, también pueden visitar la oficina de atención al ciudadano ubicada en la av. Primero de Mayo (transversal 78H) No. 41C -67 sur de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m o podrán escribir al correo electrónico socialtramo2@metro1.com.co.