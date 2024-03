Se levanta restricción al transporte de carga que aplicó por Alerta Ambiental

Foto: Secretaría de Movilidad.

Este lunes 11 de marzo de 2024, la Secretaría Distrital de Ambiente levantó la Alerta Ambiental fase I, establecida en el suroccidente de la ciudad desde el pasado 07 de marzo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la restricción de circulación que se estableció para el transporte de carga, modelo igual o anterior al año 2014, en este sector también se levanta.

Para este tipo de transporte, continúa la restricción habitual para los vehículos de carga mayores a 20 años, de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Los días sábados, sigue aplicándose de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. Para el 16 y 30 de marzo, la restricción es para las placas terminadas en número par (0 – 2 – 4 – 6 – 8) y para el 23 de marzo aplica para las impares (1 – 3 – 5 – 7 – 9).

En los Decretos Distritales 840 de 2019, 077 de 2020 y 546 de 2021 puedes consultar más información de la restricción y las excepciones para este tipo de vehículos.