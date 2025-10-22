En fotos: así se desarrolló el gran Simulacro Bogotá hoy miércoles 22 de octubre de 2025

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá.

El Simulacro Bogotá 2025 se desarrolló de manera exitosa en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Ciudadanía en general, empresas, instituciones educativas, organizaciones privadas y entidades públicas, participaron en el Simulacro Distrital adelantado este miércoles 22 de octubre de 2025 desde las 10:30 a. m. Al final de este contenido encuentras una galería en el marco de esta jornada.

Este 22 de octubre la ciudad se detuvo por unos minutos para ensayar y reforzar la organización y actuación oportuna, resiliencia operativa, habilidad de respuesta y tiempo de reacción para proteger la vida.

La gestión del riesgo no es solo tarea de las instituciones, es una cultura que se construye día a día en cada hogar, barrio y empresa.

¿Para qué sirve el Simulacro Distrital?