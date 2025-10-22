En fotos: así se desarrolló el gran Simulacro Bogotá hoy miércoles 22 de octubre de 2025
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá.
El Simulacro Bogotá 2025 se desarrolló de manera exitosa en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Ciudadanía en general, empresas, instituciones educativas, organizaciones privadas y entidades públicas, participaron en el Simulacro Distrital adelantado este miércoles 22 de octubre de 2025 desde las 10:30 a. m. Al final de este contenido encuentras una galería en el marco de esta jornada.
Este 22 de octubre la ciudad se detuvo por unos minutos para ensayar y reforzar la organización y actuación oportuna, resiliencia operativa, habilidad de respuesta y tiempo de reacción para proteger la vida.
La gestión del riesgo no es solo tarea de las instituciones, es una cultura que se construye día a día en cada hogar, barrio y empresa.
¿Para qué sirve el Simulacro Distrital?
- Fortalecer las capacidades en preparación para la respuesta de las comunidades, instituciones educativas, organizaciones, empresas y entidades privadas y públicas que habitan en Bogotá.
- Probar las capacidades de los habitantes de la ciudad para actuar antes, durante y después de una emergencia.
- Realizar ejercicios de evacuación que afiancen los aprendizajes en autoprotección, salida segura, identificación del punto de encuentro y toma de decisiones en emergencias.
- Incluir a todas las personas en los ejercicios para construir aprendizajes colectivos.