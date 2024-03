Procuraduría celebra que Tribunal de Justicia y Paz haya atendido su solicitud y negara suspensión de medidas de aseguramiento a Salvatore Mancuso

–Acogiendo todos los argumentos expuestos por la Procuraduría General de la Nación el Tribunal de Justicia y Paz, decidió negar la suspensión de las medidas de aseguramiento que pesan sobre el excabecilla paramilitar Salvatore Mancuso, destacó el ministerio público.

Añadió que tal como lo advirtió oportunamente la Procuraduría, la resolución presidencial que designó a Mancuso «gestor de paz» tiene serios vicios que la hacen incompatible con la Constitución Política, al pretender una excarcelación abierta e ilimitada para un postulado a quien se le han atribuido responsabilidades por 34 mil crímenes de lesa humanidad y de guerra.

Agregó en su decisión que la designación carece de un componente temporal y de una circunscripción territorial precisa, lo que le permitiría a Mancuso Gómez actuar durante un tiempo ilimitado en todo el territorio nacional, situación que desconoce los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Sostuvo que en la designación como gestor de paz no se observa un objetivo preciso y concreto del papel que desempeñaría, a la vez que indicó que la suspensión de las penas y medidas de aseguramiento solo aplica a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley y no a exmiembros, y en este caso no se puede aceptar la insinuación de que a hoy tiene ascendencia sobre estructuras armadas ilegales.

Advirtió que en su momento, la Coordinadora Nacional de Justicia y Paz del órgano de control se opuso a la suspensión de las medidas de aseguramiento, al señalar una falta de claridad respecto a la estructura armada organizada que Mancuso Gómez representa, y cuál es el acto que lo designó como representante de esta.

Recalcó que en la solicitud de la Presidencia de la República para que fueran suspendidas las medidas no se especificó el proyecto que desarrollaría como gestor de paz, ni cuáles serán los espacios temporales y territoriales de su actividad, aspectos tenidos en cuenta y resaltados por el magistrado de Justicia y Paz al adoptar su decisión.