Tras 39 años corrigen falla del primer Super Mario Bros que lo hacía más fácil (VIDEO)

–(Imagen ilustrativa artrosestudio). Fans de Super Mario Bros, lanzado por Nintendo hace 39 años (1985), corrigieron un aparente fallo de los personajes enemigos que durante años hizo que el legendario videojuego fuera más fácil para los jugadores.

Todo empezó en noviembre pasado, cuando el usuario de X @MarioBrothBlog reveló que los ‘hitboxes’ (zonas de impacto) de los rivales de Super Mario Bros «son mucho más pequeños de lo que sugiere su apariencia», por lo que Mario puede acercarse mucho a ellos sin resultar herido.

Para visualizarlo, el bloguero hizo una modificación que muestra cómo se verían estos enemigos si tuvieran el mismo tamaño de sus ‘hitboxes’.

Más tarde, otro usuario, @kopper0625, realizó una «modificación completa del juego» que le dio a todos los enemigos de Mario apariencias ajustadas a sus ‘hitboxes’ y compartió su trabajo con el autor de la publicación inicial.

In addition, my original post can be found here, for reference: https://t.co/tnEe262Oih

— Supper Mario Broth (@MarioBrothBlog) March 13, 2024