Rodolfo Hernández fue condenado por escándalo de corrupción de Vitalogic; en la audiencia el excandidato reveló llorando que tiene cáncer terminal

–El líder del movimiento político Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández Suárez, fue condenado este jueves por un juez penal del circuito de Bucaramanga, Santander, dentro del escándalo de corrupción conocido como Vitalogic.

El exalcalde de Bucaramanga para el periodo 2016-2019, fue encontrado responsable del delito de interés indebido a la celebración de contratos, en calidad de autor.

La Fiscalía demostró que Hernandez direccionó el contrato de consultoria 096 de 2016, suscrito con la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emb, y cuyo objeto era asesorar los temas relacionados con el procedimiento adecuado y el manejo de las basuras en El Carrasco.

El valor de dicho contrato alcanzó los 336 millones de pesos y fue adjudiado al ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala.

La imputación contra Herndez sse cumplió en febrero de 2020. El monto de la condena respectiva se conocerá el próximo 13 de junio a las 2:00 de la tarde.

En desarrollo de la audiencia, el también excandidato presidencial no solo reiteró su inocencia, afirmando que nunca presionó para direccionar contrato alguno en la empresa de aseo, Emab, sino también, llorando, reveló que tiene un cáncer terminal.

“Tengo cáncer terminal. De todo pensaba, menos terminar procesado por cosas que yo no hice», expresó.

«Mi alma está limpia. Mi corazón en paz. No estoy obligado a probar lo imposible. Lo que nunca sucedió. Yo creo que con esto termino mi intervención no sin antes, señor juez, agradecer, no solamente a usted sino a todos los miembros del estrado. Gracias”.

Posteriormente, Hernández trino en la red social X:

Respeto la decisión de la justicia en primera instancia. Tengo mi conciencia tranquila y mi corazón en paz. Nunca me robe ni un solo peso de la Alcaldía, al contrario, todas estas batallas las di por evitar costos a la ciudadanía. Seguiré en la lucha por la vida y la justicia. — Ing Rodolfo Hernandez ??! (@ingrodolfohdez) March 14, 2024

Debido a su estado de salud, el juez no emitirá orden de captura contra el exalcalde y excandidato presidencial.