Más de 157 mil residentes de Bogotá deben actualizar encuesta Sisbén

Foto: Alcaldía de Bogotá

157.714 personas que residen en la capital del pai?s deben actualizar su encuesta del Sistema de Seleccio?n de Beneficiarios de Programas Sociales del Estado – Sisbén, y asi? evitar la pe?rdida de la afiliacio?n al sistema de salud, razo?n por la cual la Secretari?a Distrital de Salud hace un llamado a todas las personas que no han adelantado dicho tra?mite, para que actualicen sus datos y no corran el riesgo de perder los beneficios sociales que les corresponde.

«Las personas que deben actualizar dicha encuesta deben acercarse a uno de los puntos de atencio?n de los Centros de Atencio?n Distritales Especializados (CADE) o los Su?per CADE ma?s cercanos a su lugar de residencia, con el documento de identidad y copia del documento de quienes conformen el grupo familiar, los cuales deben ser legibles y estar actualizados», advirtio? Luis Alexander Moscoso, subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento de la secretari?a.

Quienes vayan a actualizar su encuesta deben tener en cuenta que, si tienen una direccio?n de vivienda diferente a la reportada en la encuesta, es necesario actualizarla y de esa manera se les podra? asignar una IPS cercana a su lugar de residencia. Otra opcio?n para adelantar la actualizacio?n es a trave?s de la internet, para ello debe ingresar a www.miseguridadsocial.gov.co.

Revisa este post de la Secretaría Distrital de Salud con detalles del proceso de actualización de la encuesta Sisbén en Bogotá:

Es importante recordar que son beneficiarios del re?gimen subsidiado, las personas focalizadas como pobres, vulnerables, clasificadas en el nivel 1 o grupos A y B, y nivel 2 o grupo C de la encuesta Sisbe?n, las Personas focalizadas como no pobres o no

vulnerables, clasificadas en el grupo D de la metodologi?a IV de Sisbe?n, que contribuyan solidariamente al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS y la Poblacio?n Especial, que corresponde a las personas focalizadas o identificadas en Listados Censales.

Para quienes no cuenten au?n con la encuesta Sisbe?n IV, deben debe solicitar la visita al hogar para su aplicacio?n por primera vez. Este tra?mite se puede realizar en los puntos de la Red Cade o de manera virtual a trave?s del portal web de la SDP (www.sdp.gov.co), en la seccio?n ‘Enlaces de intere?s’ y en el boto?n ‘Solicita la encuesta Sisbe?n IV’.

Este tra?mite es gratuito y no requiere intermediarios.