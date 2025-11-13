6.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos durante noviembre y diciembre en Bogotá

Foto: IDPYBA

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), invita a la ciudadanía a agendar su cita de esterilización gratuita para perros y gatos, machos y hembras, en los puntos fijos habilitados por la Administración distrital.

Durante noviembre y diciembre, los puntos fijos de la Universidad Nacional, en la localidad de Teusaquillo, y de la Unidad de Cuidado Animal (UCA), en el barrio El Muelle de localidad de Engativá, contarán con más de 6.000 cupos disponibles para este servicio gratuito.

Las personas interesadas pueden agendar su turno ingresando a ?? https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos.

Gracias a estas jornadas miles de animales han sido esterilizados en los últimos meses, fortaleciendo el compromiso de la Administración distrital con el bienestar animal y el control poblacional responsable.

“Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar activamente de estas jornadas, que no solo promueven el bienestar de los animales, sino que también contribuyen a una ciudad más responsable y solidaria con todas las formas de vida. Tenemos una gran deuda con estos animales y esterilizarlos va en el camino correcto”, señaló Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) .

Con este programa, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) continúan construyendo una ciudad más solidaria, responsable y consciente con los animales.