Exalcalde Peñalosa afirma que «nada de lo que dice Petro del Metro de Bogotá es cierto» y pide derecho a la réplica sobre todas sus mentiras; aquí más reacciones

–No se hicieron esperar las reacciones frente a la alocución del presidente Gustavo Petro en la que defendió la modificación del megaproyecto, afirmando que “hoy el mejor metro, es el metro mixto”.

El primero en replicar al mandatario fue el exalcalde de la capital Enrique Peñalosa, quien sostuvo que nada de lo que dijo Petro sobre el Metro «es cierto».

Peñalosa, a través de su cuenta en X, desafió a Petro a darle el derecho a réplica en los mismos medios en los que él habló, «sobre todas las mentiras que dice con relación al Metro».

El exmandatario sostuvo que «no hay ninguna obligación legal. Pero como él dice que yo fuí el «culpable» de hacer un metro distinto al que él propuso, que me dé el derecho a réplica para explicar que es mentira que su alcaldía hubiera hecho diseños fase 3, que cueste lo mismo el subterráneo que el elevado, que el subterráneo sea más rápido o tenga más capacidad. La diferencia de nivel entre la línea 1 y la 2 y el empalme, debe ser ajustada en la línea dos que ni siquiera se ha adjudicado, y no en la 1 que tiene un avance de más del 30%».

Nada de lo que dice Petro del Metro de Bogotá es cierto

De la actual administración Distrital, el único que se pronunció sobre lo expuesto por Petro fue el secretario de Planeación Miguel Silva Moyano:

Recibimos un mandato claro y cumpliremos: trabajar intensamente, sin distracciones, para que #Bogotá por fin tenga Metro.

Mientras tanto, el senador Miguel Uribe Turbay, se identificó con lo dicho por Peñalosa: «La alocución de 16 minutos de Petro sobre el Metro de Bogotá está llena de mentiras».

Añadió que Petro insiste en gobernar con retórica y engaños y advirtió que el contrato del Metro no se puede modificar «y quien está malgastando los recursos públicos es Petro intentando detener un proyecto que llevan los

bogotanos soñando durante años».

Y puntualizó: «Colombia necesita un gerente. Un presidente que fundamente sus decisiones en evidencia y no en caprichos.Un líder que una al país y no que lo divida. Petro es todo lo que un presidente no debe ser».

Otra dura crítica provino de la senadora Angélica Lozano.

«Si el presidente @petrogustavo se obsesionara con la seguridad urbana y rural, la generación de empleo y la ejecución de su propio plan de desarrollo…como se obsesiona con el #Metro de Bogotá, le serviría mucho a Colombia.

Perdónanos Cauca, Pacífico, Caribe, fronteras, Darién por el desbalance de atención del presidente.

También escribió: «Que conste que esa obsesión centralista y el ofrecimiento de plata ilimitada es del presidente SIN pasar por el congreso. No es Bogotá quien pretende abusar de Colombia. Bogotá es casa de todos, ya tiene financiada la línea 1. Haga la línea 3 desde Soacha, ciudad pobre que acoge miles de personas desplazadas»

El Cauca puede esperar. El presidente quiere romper el contrato firmado en 2019 para la construcción del #Metro El presidente 'pone' la plata que cueste, para cambiarlo. Esa plata presidente, dedíquela a línea 3 de metro desde SOACHA

La representante por Bogotá Cathy Juvinao, indicó:

¿Alguien entiende ahora este globo qué pretende? ¿Acaso el presidente @petrogustavo no se ha enterado que Bogota se decantó por el metro elevado al elegir a @ClaudiaLopez , y que hace 6 meses lo refrendó al elegir a @CarlosFGalan?

La sinrazón hecha presidente. Qué horror».

La concejala María Clara Name, afirmó: «La ciudadanía lleva +de 50 años anhelando un metro! Imposible que un capricho quiera seguir retrasando esta alternativa de transporte. Hay que seguir avanzando! No hay que ceder al chantaje “sino es como YO quiero no financio el 100%!!!” Eso fue lo que entendí en la alocución».

El exsecretario de Gobierno ded Bogotá, Jose David Riveros: «Más allá del debate jurídico, si @petrogustavo quiere que la “gente escoja” sobre @MetroBogota, creo que es importante oír también al Cauca, Putumayo, Chocó si están de acuerdo que la inversión de ellos se vaya a subterranizar un pedacito del metro».

La senadora indígena Aida Quilcué: