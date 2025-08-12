Inscríbase a las caminatas ecológicas programadas para agosto de 2025 en Bogotá

Foto: Secretaría de Ambiente.

Prográmate para descubrir los paisajes de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa durante agosto de 2025. Continúan abiertas las inscripciones para las caminatas ecológicas de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).

Programación de las caminatas ecológicas para lo que resta de agosto de 2025 en Bogotá

Fecha, lugar, localidad, nivel de dificultad, horario y link de inscripción

Recomendaciones para asistir a las caminatas ecológicas

No extraer material vegetal ni fauna del lugar.

No consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o llegar bajo su influencia.

No alimentar las especies del lugar.

Caminar por los senderos demarcados.

Acatar las recomendaciones de los educadores ambientales.

No arrojar residuos.

No gritar ni alterar el silencio propio del lugar que está visitando.

Llevar ropa cómoda y acorde a la actividad.

Portar los documentos personales, incluido el carné del seguro, de la EPS o del Sisbén.

Llevar un refrigerio personal y haber desayunado.

Averiguar previamente si es permitido llevar animales de compañía.

Cumplir con las medidas de bioseguridad.

Si deseas obtener más información sobre las caminatas ecológicas, por favor escríbenos al correo electrónico caminatasecologicas@ambientebogota.gov.co.