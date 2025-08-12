Inscríbase a las caminatas ecológicas programadas para agosto de 2025 en Bogotá
Foto: Secretaría de Ambiente.
Prográmate para descubrir los paisajes de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa durante agosto de 2025. Continúan abiertas las inscripciones para las caminatas ecológicas de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).
Programación de las caminatas ecológicas para lo que resta de agosto de 2025 en Bogotá
Fecha, lugar, localidad, nivel de dificultad, horario y link de inscripción
- 13/08/25, Reserva Distrital de Humedal El Burro, Kennedy, Básica, 9:00 a. m. Inscripción aquí.
- 15/08/25, Parque Serranía del Zuque, San Cristobal, Básica, 7:00 a. m., Inscripción aquí.
- 16/08/25, Reserva Distrital de Humedal El Salitre, Barrios Unidos, Básica, 9:00 a. m., Inscripción aquí.
- 19/08/25, Reserva Distrital de Humedal Tingua Azul, Kennedy, Básica, 9:00 a. m.,Inscripción aquí.
- 23/08/25, Reserva Distrital de Humedal El Tunjo, Ciudad Bolívar, Básica, 9:00 a. m., Inscripción aquí.
- 26/08/25, Reserva Distrital de Humedal La Conejera, Suba, Básica, 9:00 a. m., Inscripción aquí.
- 28/08/25 Reserva Distrital de Humedal Córdoba – Sector tres Suba Básica 9:00 a. m., Inscripción aquí.
- 29/08/25 Parque Serranía del Zuque San Cristobal Básica 7:00 a. m., Inscripción aquí.
Recomendaciones para asistir a las caminatas ecológicas
- No extraer material vegetal ni fauna del lugar.
- No consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o llegar bajo su influencia.
- No alimentar las especies del lugar.
- Caminar por los senderos demarcados.
- Acatar las recomendaciones de los educadores ambientales.
- No arrojar residuos.
- No gritar ni alterar el silencio propio del lugar que está visitando.
- Llevar ropa cómoda y acorde a la actividad.
- Portar los documentos personales, incluido el carné del seguro, de la EPS o del Sisbén.
- Llevar un refrigerio personal y haber desayunado.
- Averiguar previamente si es permitido llevar animales de compañía.
- Cumplir con las medidas de bioseguridad.
Si deseas obtener más información sobre las caminatas ecológicas, por favor escríbenos al correo electrónico caminatasecologicas@ambientebogota.gov.co.