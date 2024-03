Gremios empresariales rechazan propuesta de Petro sobre Asamblea Constituyente y le piden concentrarse más bien en buscar consensos sobre los graves problemas del país

–El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a los organizaciones empresariales del país, rechazó tácitamente este lunes la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Gustavo Petro y le hizo un llamado a concentrarse en la real construcción de consensos sobre los temas más importantes de nuestra sociedad como son la equidad, la superación de la pobreza, la sostenibilidad del sistema de salud y la garantía de atención a pacientes, el control del territorio por parte del estado, la seguridad ciudadana, la reactivación económica, la inversión y generación de empleo y la estabilidad macroeconómica».

En un comunicado publicado por el presidente del Consejo, Bruce Mac Master, advierte que el Congreso de la República es el canal institucional definido dentro de nuestra democracia para adelantar todos los debates y propuestas legislativas que se presentan en nuestra sociedad, y agrega que «corresponde a ese organismo recibir las propuestas del ejecutivo y de la sociedad en términos de avances mejoras o correcciones que se quiera hacer a nuestro marco regulatorio y de políticas públicas».

Igualmente señala que el marco constitucional vigente y su desarrollo sobre la rama legislativa, no solo son lo suficientemente amplios para continuar con el proceso de mejoras y avances de nuestra sociedad, sino que además cuentan con toda la legitimidad que les da el haber sido elegidos democráticamente.

Por último, afirma que debe ser objetivo de todos los colombianos fortalecer su función de forma que, en manera transparente, técnica y con conciencia social adelante el estudio de propuestas y proyectos. Para eso se requiere por una parte el reconocimiento de toda la sociedad, y de las otras ramas del poder público, como el escenario en el cual se lleven a cabo los debates, a análisis y decisiones, y por otra parte de un ejercicio en el cual cada uno de los congresistas cumpla con su función de buscar mejoras en el beneficio general de la sociedad.

Por separado, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal, emitió una declaración en la cual afirma que el anuncio del presidente Petro de convocar una asamblea constituyente es una nueva intimidación a los congresistas.

“Los colombianos elegimos en las urnas un Congreso como garante de la democracia y la institucionalidad en representación del pueblo, que somos todos. El hecho de que no aprueben las reformas presentadas, no quiere decir que vaya en contravía de lo que quieren los ciudadanos”, precisa Cabal.

Así mismo el vocero de los comerciantes indica que la no aprobación por el Congreso de unas reformas cuestionadas no justifica, de manera alguna, la convocatoria de una constituyente y menos a 28 meses de terminar su mandato, cuando los tiempos y procedimientos exigidos por la ley no le alcanzan; de esta manera el mandatario rompe su promesa de campaña y amenaza la institucionalidad y la democracia del país».

“Creemos que este anuncio puede ser una cortina de humo, por eso los colombianos esperamos que los mecanismos consagrados en la Constitución le exijan al presidente dar respuesta a tantos interrogantes y señalamientos a su campaña y a su Gobierno”, afirma Cabal Sanclemente.

Señala que el proceso constitucional consagrado en la Constituyente del 91 tiene las herramientas suficientes para afrontar cualquier problema del país. «Por esa razón también tiene los procedimientos y a solo 28 meses de terminar su mandato esto parece no ser posible ni viable», puntualiza.

Dice que Petro «debe cambiar su forma de gobernar y no seguir gobernando a través de anuncios que lo que generan es una inestabilidad política y económica en el país».