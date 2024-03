Petro: «No tengo intención de reelegirme y no impulsaré una constituyente para eso»

–El presidente Gustavo Petro aseguró: “No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre».

Las precisiones las hizo en declaraciones que publica este lunes el diario El Tiempo de Bogotá.

«Yo no quisiera volver a ser presidente a partir de 2026 (…) Varias veces ha salido el asunto de que el periodo de los alcaldes coincida con el presidencial. Y allí tienen que hacer un ajuste constitucional. Pero mi obsesión no es esa”, precisó.

También sostuvo: «No he hablado de una constituyente para cambiar la Constitución de 1991. Ese es el principal error de quienes apresuradamente, algunos histéricamente, han saltado a atacar la propuesta presidencial. Lo que tenemos que examinar es qué, del texto de la Constitución del 91, no se ha desarrollado: como la priorización del gasto en la educación de todos los colombianos; como la facilidad para hacer una reforma agraria. Lo fundamental está en lo que, en los últimos treinta años, los poderes constituidos no han podido desarrollar. Este tema tiene que ver con seis puntos fundamentales».

Además, Petro afirmó que los proyectos de ley no tienen que ver con una Asamblea Nacional Constituyente que planteó en Cali en un encuentro con la minga indígena caucana el viernes pasado.

“Sería apenas para corregir los errores de los sistemas actuales y contrarrestar las crisis que vengan. Mi propuesta de constituyente no es para las reformas actuales”, señaló.

El mandatario precisó, además: “El proceso constituyente que he propuesto no tiene que ver con recuperar los proyectos de ley que el Congreso hunda, primero, por razones de tiempo. Si el Congreso hunde la reforma de la salud, nos lleva a una crisis y no por decisión del presidente, es porque esa es la realidad de hoy de nuestro sistema. La infraestructura del sistema ha llevado a que fracasen”.

Claro que lo que afirma ahora Petro es muy distinto a lo que dijo el pasado viernes desde la ciudad de Cali en su enencuentro con las comunidades indígenas del Cauca.

Allí sostuvo: “Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, mandó, ordenó y votó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado a su casa, sino que son las transformaciones de sus instituciones las que se tienen que presentar (…) Si la posibilidad de un gobierno elegido popularmente no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarlo, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”.