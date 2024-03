EE.UU: Presentan robots humanoides impulsados por supercomputadoras e Inteligencia Artificial capaces de aprender observando a las personas (VIDEOS)

–El gigante tecnológico estadounidense Nvidia Corporation, uno de los principales fabricantes de procesadores del mundo, reveló en la conferencia anual de desarrolladores su plataforma de ‘software’ y ‘hardware’ que puede usarse para construir robots con apariencia humana, que continuarán aprendiendo a través de inteligencia artificial generativa (IAG).

La denominada ‘GR00T’ (que en español significa ‘Tecnología Robot Generalista 00’), es un modelo básico de propósito general que promete transformar el aprendizaje de robots con apariencia humana en la simulación y el mundo real. De este modo, las encarnaciones humanoides aprenderán ciertos comportamientos humanos con aprendizaje por imitación.

También aprenderán rápidamente coordinación, destreza y otras habilidades para navegar, adaptarse e interactuar con el mundo real.

Jim Fan, gerente de investigación y líder de IA incorporada en Nvidia, publicó en X que a través de GR00T los robots podrán comprender instrucciones a través del lenguaje, videos y demostraciones para realizar una variedad de tareas. También proporcionó un video en la publicación que muestra a los miembros del equipo trabajando con estos robots.

Today is the beginning of our moonshot to solve embodied AGI in the physical world. I’m so excited to announce Project GR00T, our new initiative to create a general-purpose foundation model for humanoid robot learning.

The GR00T model will enable a robot to understand multimodal… pic.twitter.com/EqN19Z3cXH

— Jim Fan (@DrJimFan) March 18, 2024