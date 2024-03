Maduro denuncia supuestos planes de Leopoldo López y Alvaro Uribe para atacar Venezuela desde el Zulia

–Vulve y juega. Por enésima vez, el presidente Nicolás Maduro denunció este lunes «los planes del prófugo de la justicia venezolana», Leopoldo López junto con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, «para atacar a Venezuela», esta vez desde el estado Zulia.

En principio Maduro aseguró que «vio» a López en Colombia reunido con Uribe Vélez, pero luego cambió su apreciación diciendo que tenía información que Leopoldo López, estuvo reunido con otros terroristas como Álvaro Uribe Vélez», preparando planes «para atacar los estados vecinos del Zulia, con terroristas, con paramilitares para atacar los servicios públicos”.

Maduro sostuvo que se trata de una conspiración, por lo cual declaró en estado de maxima alerta a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y a los organismos de inteligencia y contrainteligencia.

Entendido mi Comandante en Jefe @NicolasMaduro, la #FANB se mantiene alerta y desplegada en todo el territorio nacional, velando por nuestra soberanía nacional y cuidando centímetro a centímetro la paz ciudadana, como único valor que nos conduce al desarrollo pleno y armónico de… pic.twitter.com/0XdlAWqAOg — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) March 19, 2024

«Máxima alerta a los organismos de inteligencia y contrainteligencia tenemos que defender la paz en la estabilidad, la seguridad y no pueden venir estos terroristas de los apellidos a tratar de sabotear a Venezuela, a tratar de perturbar nuestra recuperación económica y perturbar la fiesta electoral de la democracia que vamos a tener el 28 de julio con las elecciones presidenciales. No al terrorismo, no al sobotaje», expresó Maduro.

Maduro también exhortó a Colombia a mantenerse alertas. “No al terrorismo, no al sabotaje. Alerta Colombia, alerta Venezuela”, precisó.

Maduro le dio la palabra a su incondicional Diosdado Cabello, quien precisó que la derecha venezolana sostiene el discurso del odio y contra la paz, y recordó que existe una campaña mundial para afectar a Venezuela y sus ciudadanos.

“Presidente, ellos andan en una campaña mundial de echarle la culpa de lo que ocurra a Venezuela y a los venezolanos y venezolanas, eso no es inocente, ni casual. Siempre utilizan el mismo guion, son repetitivos”, manifestó.

Cabello, instó al poder popular organizado a denunciar cada acto o plan de violencia en el país, para ser abordado de manera inmediata y preservar la paz del país.

Recientemente, el fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que desde mayo del año 2023 se han registrado cinco conspiraciones que pretenden violentar la paz de Venezuela, a través de actos terroristas.