Petro notifica al clan del golfo que si entra a negociar con el Gobierno no es para duplicar el narcotráfico sino para acabarlo

–“El que tiene el balón en la cancha es el Clan. ¿Se atreve o no se atreve? Si no se atreve ‘guerriamos’, porque la decisión es destruir el Clan. Si se atreven, abrimos las mesas de la negociación, pero no es para duplicar el narcotrafico sino para acabarlo”.

Las precisiones las hizo este lunes en Apartado, Antioquia, el presidente Gustavo Petro al responder a la idea en borrador expresada por autoridades locales del Urabá Antioqueño de establecer un cese al fuego con la banda criminal «clan del golfo».

“Yo sí creo que se puede negociar, pero previamente esa organización tiene que tener muy claro que no se entra a negociar con el Gobierno para duplicar el narcotráfico sino para acabarlo”, puntualizó el jefe del Estado.

“¿Qué hacemos con el clan? El alcalde dice que se haga un cese al fuego, fue lo que usted dijo. Entonces vengo y recojo su idea en borrador: el clan del golfo quiere sentarse con el Gobierno Nacional a hablar. ¿Vamos a hablar de paz? Bueno, entonces yo pongo unas condiciones, dada la experiencia”, expresó el mandatario.

Y agregó: “Primero tienen que pensar antes que sentarse con el Gobierno. Yo no digo que no. Yo le he pedido a la nueva Fiscal General de la Nación que hablemos de acogimiento colectivo a la justicia”.

“Es decir, que ya no individuos sino organizaciones colectivas puedan negociar unas condiciones políticas para su región (…), pero también una negociación jurídica, y esa no es conmigo. Esa es con la Fiscalía General de la Nación”, precisó.

Indicó que la nueva Fiscal General de la Nación ya tiene la propuesta: “Ella todavía no se ha posesionado, luego ya veremos qué piensa”.

Reiteró que si el clan del golfo quiere negociar “tiene que pensar qué se negociaría, llamémoslo así, jurídicamente, qué caminos podría abrir la justicia colombiana y el Gobierno, de tal manera que ese tipo de organización dejara de ser delictiva”.

“Yo lo pongo sobre la mesa: ¿están dispuestos a dejar los negocios ilícitos, el de los migrantes, el de la extorsión, el del traqueteo? Hablamos. Si están dispuestos, hablamos, pero no para vernos cara de bobos. Es para hablar seriamente de eso”, sostuvo.

“Claro que me interesa, pero el que tiene el balón en la cancha es el Clan. ¿Se atreve o no se atreve? Si no se atreve ‘guerriamos’, porque la decisión es destruir el Clan. Si se atreven, abrimos las mesas de la negociación”, afirmó.

“Pero ese atreverse es atreverse a salir de la economía ilícita y la ilegalidad y meterse en este desafío, que es difícil, en que estamos hoy aquí, que es transformar este territorio en una región próspera, en donde el ser humano que es de aquí pueda desarrollarse humana, cultural, económicamente, que sea una región donde se pueda vivir con dignidad”, concluyó.

El presidente Petro se refirió al tema durante la apertura de la jornada ‘Gobierno con el Pueblo Caribe’, que se realiza del 18 al 22 de marzo, en Apartadó, Montería, Ayapel, Tierralta, San Marcos, San Antonio de Palmitos, Tolú, San Onofre, Mompox y Cartagena.