Pedir perdón e indemnizar a las víctimas pide Petro a la Brigada XVII del Ejército por «falsos positivos» en el Urabá

–El presidente Gustavo Petro consideró que ya es el momento que el Gobierno Nacional y la Brigada 17 del Ejército Nacional organicen un acto «si la comunidad así lo quiere, de perdón y de indemnización», por los «falsos positivos» ejecutados en la zona de Urabá.

El pronunciamiento lo hizo el jefe del Estado en el municipio de Apartadó, Antioquia, durante el encuentro Acciones por la Paz y por la Vida, que realizó en el marco de la nueva jornada de Gobierno con el Pueblo, en el sur del Caribe.

El presidente hizo de esa manera alusión a los vínculos entre militares pertenecientes a esta brigada y antiguos jefes paramilitares que se unieron para delinquir, causando miles de víctimas en el Urabá, entre mediados de los años 90 del siglo pasado y la primera década de este siglo.

El jefe del Estado manifestó su postura ante el papel que cumplió en el pasado una parte del Ejército en la región y lo que él espera, como mandatario, sea el papel de esa institución durante su Gobierno.

“Usted está al frente de la Brigada 17, hoy bajo mis órdenes», le dijo Petro al comandante de La Brigada XVII, coronel Héctor Alexander Juzga León. «Esa es la paradoja de la historia. La Brigada 17, antaño, jugó un papel desastroso -confesado ya- porque en lugar de haber sido el instrumento del Estado para construir la paz en el territorio, ayudó fue a acrecentar la violencia», puntualizó el mandatario.

?Además de pedir perdón, el jefe del Estado afirmó que una de las acciones de este Gobierno será indemnizar a las comunidades por medio de la restitución de la red de caminos vecinales destruida en el territorio.

También le pidió al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, erigir un monumento en San José de Apartado. “Que el arte aparezca ahí en el lugar donde hubo una masacre, no para tapar la historia sino, como hacen los europeos, para no dejar olvidar que ahí murieron miles…».

El mandatario recordó que ha pedido que se hagan monumentos similares en todos los lugares donde hubo masacres en Colombia. “La cultura es la que resarcía las heridas abiertas», afirmó.

¿Por qué el Ministerio de Cultura no resignifica, como llaman ustedes, los lugares de masacres y que ahí se instala el arte? Sea en forma escultórica o pictórica se logra una estética hermosa alrededor, que le diga a las generaciones de niños y niñas hacia adelante “mire aquí, esto pasó, no lo olviden para no repetirlo».

El presidente pidió hacer ese evento de perdón, en San José de Apartado, dirigiéndose a la comunidad presente, “cuando ustedes digan, de la manera más rápida posible».