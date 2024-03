Petro: Constituyente no es para medir fuerzas entre dirigentes tradicionales ni lideres políticos

–El presidente Gustavo Petro manifestó que la constituyente que propuso al pueblo no es para «medir fuerzas» entre “los dirigentes tradicionales del país” ni “entre líderes políticos”, sino un instrumento que entrega a “la población, al común de la ciudadanía diversa” la posibilidad de que “vuelva a tomar las decisiones”.

En el encuentro de Acciones por la Vida y la Paz, celebrado Ayapel, Córdoba, el Jefe de Estado enfatizó que en las redes se va construyendo un imaginario “como si la constituyente fuera un diálogo entre los líderes políticos, un debate entre líderes políticos, venga y medimos fuerzas, dicen ahí. No, la constituyente, el proceso constituyente no es entre los dirigentes tradicionales del país antes que nada es darle el poder a la población”.

Durante la reunión, celebrada en el marco del Gobierno con el Pueblo, sur del Caribe por la vida, jornada en la que recorrerá durante esta semana 10 municipios de la región, el mandatario agregó que la constituyente que propone, “es para que el pueblo vuelva a tomar las decisiones que en estos 33 años que llevamos de Constitución no han podido tomarse”.

Recalcó que, “una de las críticas que se me hacen es: Petro, ¿usted quiere cambiar la Constitución del 91 por otra? ¿Por cuál? No. La Constitución del 91 la hicimos nosotros. Yo no veo que queramos cambiarla, pero si nos hemos dado cuenta que han pasado cosas desde el momento en que se declaró”.

Dijo que la Constitución que el pueblo aprobó no se ha aplicado y lo que hay es “una serie de intereses poderosos moviéndose, otra vez, como en 1991, para burlarse del voto popular y del mandato popular” ni el Estado social de derecho que la inspiró.

“Lo que se construyó de facto fue lo que (el dirigente político asesinado) Álvaro Gómez llamó el régimen de la corrupción y que el actual presidente de la República llama la gobernanza paramilitar. Yo quiero salir de ahí. Este gobierno elegido por el poder popular lucha contra todos esos que nos quieren encarcelar para que no podamos gobernar, que van en contra del mandato popular del año 2022 en contra del pueblo mayoritario”.

El presidente indicó que su propuesta busca que “ese poder de gobernar surja es de la población misma, de la democracia misma, del poder constituyente del pueblo de Colombia”

Basta con que “esta asamblea popular de Ayapel (en Córdoba), como la que hicimos ayer en Apartadó (en Antioquia), se congregue, se convoque con el gobierno al frente, la población pueda libremente a través de sus voceros expresar las necesidades fundamentales del territorio y este gobierno coge nota y obedece lo que se dice”, advirtió.

“Si este gobierno empieza a hacerle caso a las asambleas populares regionales, esto ya no es una asamblea popular si no esto ya es una Asamblea Constituyente”, subrayó el mandatario.