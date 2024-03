Volcanes activos de Colombia: El Ruiz es el que presenta mayor sismicidad y expulsión de ceniza y gases

–De acuerdo con el reporte semanal del Servicio Geológico Colombiano, entre los volcanes activos del país el que ha mostrado mayor sismicidad, asociada a fracturamiento de rocas y movimientos de lava, es el Ruiz, pero se mantiene la alerta Amarilla.

El siguiente es el reporte sobre el comportamiento de este y los demás volcanes entre el 12 y el 18 de marzo:

VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ

Boletín semanal de actividad del volcán Nevado del Ruiz, del 12 de marzo al 18 de marzo de 2024. ? https://t.co/1NYVMvEnJM#SGCVolcanes pic.twitter.com/92qf7WeMpW — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 20, 2024

El Volcán Nevado del Ruiz continuó con un comportamiento inestable. En comparación con la semana anterior, las principales variaciones de los parámetros monitoreados fueron:

– La sismicidad relacionada con la dinámica de fluidos al interior de los conductos volcánicos aumentó en el número de sismos registrados y mantuvo niveles similares en la energía sísmica liberada. La mayoría de las señales sísmicas estuvieron asociadas a emisiones pulsátiles de ceniza y gases a la atmósfera. Los niveles de energía fueron de bajos a ocasionalmente moderados. A través de las cámaras utilizadas en el monitoreo del volcán, se confirmaron varias de las emisiones de ceniza y algunos cambios en la temperatura del material emitido asociados con algunas de estas señales

sísmicas.

– La actividad sísmica asociada al fracturamiento de rocas al interior del edificio volcánico mantuvo niveles similares en el número de sismos registrados y disminuyó en la energía sísmica liberada. Los sismos se localizaron, principalmente, en el flanco nororiental del volcán, a distancias menores de 4 km del cráter Arenas, y en el cráter mismo. En menor proporción, algunos sismos se localizaron de manera dispersa en los demás flancos del volcán, hasta distancias máximas de 9 km del cráter. Las profundidades de los eventos variaron desde menos de 1 y 8 km respecto a la cima del volcán. La mayor magnitud de la semana fue de 1,3, correspondiente al sismo del 12 de marzo a las 01:00 a. m.,

localizado a 2 km al nororiente del cráter, con una profundidad de 4 km. Durante esta semana aumentó el registró de sismicidad relacionada con la actividad del domo (protuberancia o montículo) de lava ubicado en el fondo del cráter. Los niveles de energía fueron bajos.

– En el volcán continuó la emisión de vapor de agua y gases a la atmósfera. Las tasas de desgasificación de dióxido de azufre (SO2) fueron variables y mantuvieron valores similares a los de la semana anterior.

La altura máxima de la columna de gases o ceniza fue de 1.200 m en vertical y de 1.500 m en dispersión. Estos valores fueron medidos sobre la cima del volcán el 17 de marzo durante la emisión de ceniza registrada a las 03:09 a. m. La dirección de dispersión predominante de la columna fue hacia los flancos occidental-suroccidental y noroccidental del volcán.

– En el seguimiento de la actividad superficial, a partir de las plataformas de monitoreo satelital, se detectaron varias anomalías térmicas en el fondo del cráter Arenas con niveles de energía de bajos a moderados. Para esta semana, las condiciones de nubosidad en el área no favorecieron su detección. No se descarta que sigan ocurriendo emisiones de gases y ceniza que, de acuerdo con el régimen de vientos que impere en el momento de la emisión, se dispersen hacia centros poblados, generando afectación por caída de este material. Por otra parte, en este estado de alerta volcánica se pueden presentar algunos sismos que pueden ser sentidos.

Desde el SGC hacemos un llamado a las personas que visitan el Parque Nacional Natural Los Nevados para que no se acerquen a las zonas más próximas al cráter Arenas, donde el acceso está restringido, ya que la persistencia de las anomalías térmicas, la actividad relacionada con el domo de lava y las frecuentes emisiones de gases y ceniza, hacen que este sector del parque sea peligroso para la vida y la integridad de las personas. Asimismo, se recomienda no realizar paradas por largos periodos de tiempo en la vía Murillo – Cerro Gualí, en particular, en los cañones de los ríos Gualí, Azufrado y Lagunilla que nacen en el volcán, por encontrarse en la zona de amenaza volcánica alta.

El estado de alerta por actividad volcánica se mantiene en: ALERTA AMARILLA

—

VOLCÁN NEVADO SANTA ISABEL

Boletín semanal de actividad del volcán Nevado de Santa Isabel, del 12 de marzo al 18 de marzo de 2024. ? https://t.co/Msa1nqzilz#SGCVolcanes pic.twitter.com/5pTZCyLRkd — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 20, 2024

El Volcán Nevado Santa Isabel continuó registrando actividad sísmica asociada al fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico. Respecto a la semana anterior, este tipo de sismicidad mantuvo niveles similares en el número de sismos registrados y en la energía sísmica liberada.

Los sismos fueron de magnitudes menores de 1 y se localizaron en los sectores occidentesuroccidente y nor-nororiente de la estructura volcánica, a distancias menores de 3 km de su parte central.

Las tasas del flujo de dióxido de carbono (CO2) que empezaron a medirse desde el año pasado, al suroccidente del volcán (sector conocido como la Azufrera), permanecen dentro de un rango estable.

Los demás parámetros medidos y utilizados para el diagnóstico de la actividad volcánica no presentaron cambios importantes durante el periodo evaluado.

El estado de alerta por actividad volcánica se mantiene en: ALERTA AMARILLA

—

VOLCANES CHILES Y CERRO NEGRO

Boletín semanal de actividad del volcán Chiles – Cerro Negro, del 12 al 18 de marzo de 2024. ? https://t.co/KzA4R3pPgg#SGCVolcanes pic.twitter.com/7TxqHxfMHi — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 20, 2024

Los volcanes Chiles y Cedrro Negro han mostrado disminución en la actividad sísmica y energía liberada con respecto a los registros de semanas anteriores. Se mantiene el predominio en ocurrencia y energía de los sismos asociados con fractura de roca, aunque continúa el registro de eventos asociados con movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos, algunos de ellos con contenidos de muy baja frecuencia.

Los sismos de fractura se localizaron en dos grupos: el primero en el cuadrante sur del volcán Chiles, a distancias menores de 5 km, con profundidades entre 2 y 7 km respecto a su cima (4700 m s.n.m.) y magnitud máxima de 1.8. El otro grupo de sismos se ubicó hacia el sur-sureste, en distancias entre 7 y 9 km, con profundidades entre 8 y 9 km respecto a su cima (4700 m s.n.m.) y magnitud máxima de 1.6.

Continúan los procesos de deformación volcánica registrados por los sensores instalados en el terreno y por los sensores remotos satelitales.

La evolución de la actividad en el CVCCN es resultado de procesos internos derivados de la interacción compleja entre el sistema magmático, el sistema hidrotermal y las fallas geológicas de la zona. Por lo tanto, se conserva la probabilidad de ocurrencia de sismos energéticos que pueden ser sentidos por habitantes de la zona de influencia del CVCCN.

La actividad volcánica se mantiene en Estado de ALERTA AMARILLA.

—

VOLCÁN CERRO MACHÍN

Boletín semanal de actividad del volcán Cerro Machín, del 12 de marzo al 18 de marzo de 2024. ? https://t.co/fnS5Ib6Nga#SGCVolcanes pic.twitter.com/Avd7UuZd8P — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 20, 2024

Continúa el registro de sismicidad asociada al fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico. Con relación a la semana anterior, esta actividad sísmica mantuvo niveles similares en el número de sismos registrados y en la

energía sísmica liberada. Los sismos fueron de nivel de energía bajo (magnitudes menores de 1) y se localizaron en el flanco suroccidental del volcán, a distancias menores de 2 km del domo principal. Las profundidades de los sismos variaron entre 2 y 4 km respecto a la cima del volcán.

Los demás parámetros medidos y utilizados para el diagnóstico de la actividad volcánica no presentaron cambios importantes durante el periodo evaluado.

El estado de alerta por actividad volcánica se mantiene en: ALERTA AMARILLA.

—

VOLCÁN GALERAS

Boletín semanal de actividad del volcán Galeras, del 12 al 18 de marzo de 2024. ? https://t.co/CsDHV0aSJY#SGCVolcanes pic.twitter.com/lTE7gCbATY — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 20, 2024

Con respecto a semanas anteriores, se observó disminución en el número de eventos, pero con incremento de la energía sísmica. Los sismos asociados con tránsito de fluidos presentaron una ocurrencia similar a la de los eventos asociados con fractura de roca. Los sismos de fractura fueron localizados de manera dispersa en la región volcánica, en distancias entre 0.5 y 18 km, con profundidades entre 0.5 y 13 km con respecto a su cima (4200 m s.n.m.).

Se destaca el sismo ocurrido el 18 de marzo a las 11:12 p.m., ubicado a 18 km al noreste de Galeras con profundidad de 10 km y magnitud de 2.4, el cual fue reportado como sentido por habitantes de varios sectores de la ciudad de Pasto y otros poblados cercanos al epicentro.

Se registraron emisiones de gases provenientes de los campos fumarólicos de Las Chavas, al occidente, y El Paisita, al norte del cono activo, con columnas de gas de color blanco, baja altura y dispersión variable por acción de los vientos.

Las demás áreas de monitoreo volcánico mostraron estabilidad en sus registros.

La actividad volcánica se mantiene en Estado de ALERTA AMARILLA.

—

COMPLEJO VOLCÁNICO CUMBAL (CVC)

Boletín semanal de actividad del volcán Cumbal, del 12 al 18 de marzo de 2024. ?https://t.co/0hR1dJL2t4#SGCVolcanes pic.twitter.com/rXkwoBb4zb — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 20, 2024

Resspecto a lo reportado para semanas anteriores, la sismicidad presentó niveles bajos y fluctuantes de ocurrencia y energía diaria.

Se mantuvo el predominio de la sismicidad asociada con fractura de roca. Los sismos de fractura fueron

localizados en dos grupos: el primero, en inmediaciones del cráter La Plazuela, al noreste del CVC con profundidad superficial; y el otro grupo se ubicó a 8 km al este-noreste, a una profundidad de 4 km con respecto a La Plazuela (4700 m s.n.m.) y magnitud máxima de 1.6.

Se registraron emisiones de gases provenientes de los campos fumarólicos de El Verde, al noreste del CVC, y Los Rastrojos, al suroccidente del CVC, con columnas de color blanco, dispersión y altura variable según la dirección del viento. No se observaron variaciones significativas en los demás parámetros geofísicos y geoquímicos del monitoreo volcánico.

La actividad volcánica se mantiene en Estado de ALERTA AMARILLA.

—

VOLCÁN PURACÉ – CADENA VOLCÁNICA DE LOS COCONUCOS

Boletín semanal de actividad del volcán Puracé-Coconucos, del 12 al 18 de marzo de 2024. ?https://t.co/LgV1IfYsit#SGCVolcanes pic.twitter.com/2RBDWNFifV — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 19, 2024

La actividad sísmica presentó niveles similares a los de las semanas anteriores, tanto en energía sísmica liberada como en número de eventos.

Los sismos de fractura registrados se ubicaron, principalmente, debajo del edificio del volcán Puracé, con profundidades menores a 6 km y magnitudes menores a 1.1 ML; mientras que los sismos asociados a fluidos se localizaron en dos zonas: una debajo del cráter del volcán, con profundidades menores a 500 m, y otra al sureste del mismo, a profundidades entre 1.5 y 6.0 km.

En el periodo evaluado siguió registrándose deformación entre los volcanes Puracé y Curiquinga. Así mismo, la concentración de dióxido de carbono (CO2) continuó oscilando y se mantiene por encima de los valores de la línea base en este volcán. Por otro lado, se continuó registrando el aumento en el flujo de dióxido de azufre (SO2) detectado en semanas anteriores.

Las imágenes obtenidas a través de las cámaras instaladas evidencian que se mantiene una alta desgasificación del sistema volcánico.

Los demás parámetros medidos y utilizados para la evaluación de la actividad volcánica no mostraron cambios a destacar durante el periodo evaluado.

El estado de alerta por actividad volcánica se mantiene en: ALERTA AMARILLA.

—

VOLCÁN SOTARÁ

Boletín semanal de actividad del volcán Sotará, del 12 al 18 de marzo de 2024. ?https://t.co/UkW9U5tNla#SGCVolcanes pic.twitter.com/xiAUYfenPX — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 19, 2024



La actividad sísmica presentó niveles bajos, sin variaciones a destacar en cuanto al número de sismos registrados y la energía liberada. Los demás parámetros medidos y utilizados para la evaluación de la actividad volcánica no mostraron

cambios importantes a lo largo del periodo en consideración.

El estado de alerta por actividad volcánica se mantiene en: ALERTA AMARILLA.

—

VOLCÁN NEVADO DEL HUILA

Boletín semanal de actividad del volcán Nevado del Huila, del 12 al 18 de marzo de 2024. ?https://t.co/n1eV9LHDjv#SGCVolcanes pic.twitter.com/dL4sXCiLsD — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 19, 2024



La actividad sísmica continuó presentando niveles bajos, comparables con los registrados en meses anteriores, tanto en el número de eventos, como en la energía liberada. Las imágenes obtenidas a través de las cámaras instaladas evidenciaron niveles bajos de desgasificación del sistema volcánico.

Los demás parámetros medidos para la evaluación de la actividad volcánica no mostraron cambios importantes.

En el periodo considerado, el volcán continuó presentando un comportamiento estable.

El estado de alerta por actividad volcánica se mantiene en: ALERTA AMARILLA.