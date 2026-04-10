Procuraduría inició vigilancia preventiva al escrutinio para la conformación del Senado

–La Procuraduría General de la Nación informó este viernes que, en el marco de sus funciones, inició una vigilancia preventiva e intervención al escrutinio que adelanta el Consejo Nacional Electoral para la conformación del nuevo Senado de la República.

En este sentido se supervisará la Comisión Escrutadora Nacional, después de agotar los diferentes niveles de escrutinio zonal, municipal, departamental dirigidas por jueces, notarios y delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

?Para asegurar la transparencia, y eficacia del voto, la Procuraduría y las personerías desplegaron la vigilancia preventiva en 3.512 comisiones escrutadoras instaladas en el país. Específicamente para la fase final del Senado de la República, se han designado 14 Procuradores Delegados quienes intervendrán ante las ocho subcomisiones nacionales y la Sala Plena del CNE, que además contarán con el apoyo de la Comisión Nacional de Control Electoral.

Este equipo técnico-jurídico garantiza que las audiencias públicas cumplan con el sistema escritural y los protocolos de ley.

?El objetivo central de esta intervención es certificar que las actas departamentales y del exterior sean computadas correctamente, de modo que los resultados finales reflejen con absoluta fidelidad la voluntad ciudadana.

Bajo la estrategia de Paz Electoral, la Procuraduría reafirma su compromiso con la transparencia institucional, el respeto por las cifras plasmadas en los documentos electorales y la legitimidad en las declaratorias de elección de los futuros miembros del Senado.