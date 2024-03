Cae otra embarcación con 1,3 toneladas de cocaína en operativo de la armada

Unidades de la Armada de Colombia, en el marco de un operativo regular de control y seguridad integral marítima, impidieron que más de 45 millones de dólares ingresaran a las finanzas del narcotráfico, y la comercialización de más de tres millones de dosis de estupefacientes en las calles del mundo.?

El operativo se realizó sobre una embarcación que navegaba a alta velocidad por aguas de mar pacífico sur colombiano hacia las costas de Centroamérica a donde organizaciones narcotraficantes pretendían transportar 1.3 toneladas de estupefacientes, según informó la Armada de Colombia.

La motonave fue detectada por los componentes de guardacostas y de duperficie de la institución naval, quienes realizaron el procedimiento de interdicción marítima a la embarcación sospechosa tripulada por cuatro hombres, dos colombianos y dos ecuatorianos.

Durante la inspección de la lancha los marinos de Colombia hallaron en su interior 67 bultos de sustancias ilícitas, más de dos millones y medio de pesos, 227 dólares y 330 galones de combustible.

El personal militar trasladó la embarcación con el material y los sujetos hasta el muelle de la Estación Primaria de Guardacostas en Tumaco – Nariño, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI procedieron a realizar la Prueba de Identificación Preliminar Homologada – PIPH del alijo, determinando que los paquetes contenían 1.341 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Orden de radares

Desde San Onofre, Sucre, el pasado 21 de marzo, el presidente Gustavo Petro le hizo un llamado a la Armada de Colombia para controlar con radares el mar y garantizar que el software que los mantiene encendidos funcione constantemente y no se apaguen.

“La Armada debe poner radares, yo tengo que ver eso, porque si no, nos pasa lo que ha venido pasando, alguien apaga el radar y pasa la avioneta, avioneta todavía, dicen que de San Benito Abad salen varias, ojo, o pasa la lancha rápida y despues se prende el radar y nadie vio nada, el Estado mismo es cómplice del traqueteo, eso no puede ser, ministro los radares no se pueden apagar, ojo y garanticeme que en todas estas playas o costas tengamos una permanente vigilancia de radares, desde la frontera con Panamá por dónde está saliendo muchísimas personas, hasta migrantes, hasta por lo menos Cartagena de ahí ya para adelante veremos qué pasa». Puntulizó el mandatario de los colombianos.

La Armada de Colombia continuará adelantando operaciones que permitan contrarrestar el actuar delictivo de las diferentes organizaciones que pretenden emplear el mar para realizar acciones ilegales. Así mismo, invita a la comunidad a denunciar cualquier acción sospechosa e ilegal a la línea 146, disponible las 24 horas.

Con información de la Armada Nacional