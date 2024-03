Recomendaciones de Bomberos para salir de casa en esta Semana Santa

Imagen: Bomberos de Bogotá

La Semana Mayor es una de las más esperadas en todo el año. Es por esto que, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá hace una serie de recomendaciones para evitar emergencias que puedan dañar tus días de descanso y recogimiento.

• Verifica las conexiones y los aparatos eléctricos.

• Evita encender velas o veladoras.

• Revisa los gasodomésticos, de tal forma que se eviten fugas.

• Ten al día y en un lugar accesible el extintor.

• Siempre lleva un kit de carretera o de primeros auxilios.

• Conduce con precaución y respeta los límites de velocidad.

• Conoce el número para reportar emergencias: la línea 123.

• En eventos, colaborar con las personas de logística para el buen tránsito por las zonas comunes.

• Al salir de viaje, no dejar las mascotas solas en casa.

¿Vas a asistir a celebraciones religiosas?

En las iglesias o camino a éstas, se pueden presentar situaciones que pongan en riesgo tu integridad. Por eso, ten presente:

• Si vas en carro, respeta las normas de tránsito.

• No corras, recuerda que el piso puede tener desniveles, agua u otros elementos que pueden causar caídas.

• Ten cuidado con el fuego, ya que las velas, antorchas, entre otras, pueden ser un factor de riesgo.

• Si vas a subir el cerro de Monserrate, no te desvíes del camino autorizado, mantente hidratado y usa ropa cómoda.

• No descuides a los niños, acuerda un punto de encuentro y, de ser posible, ponles una manilla con los datos de contacto de un adulto.

Contamos contigo para tener una #SemanaSantaSegura