Información y recomendaciones para el clásico entre Millonarios FC vs Independiente Santa Fe este domingo

Foto: Secretaría de Gobierno

Este domingo 12 de abril, Bogotá vivirá una nueva versión del clásico capitalino entre Millonarios FC e Independiente Santa Fe. El estadio El Campín será testigo de la versión 346 de este encuentro que se jugará por la jornada 16, del primer semestre, del fútbol profesional colombiano.

La Secretaría Distrital de Gobierno desplegará, en puntos estratégicos, equipos de gestores y gestoras de diálogo y también del programa Goles en Paz, con el propósito de promover la convivencia dentro y fuera del estadio; garantizando también presencia permanente en el Puesto de Mando Unificado (PMU).

Información para la hinchada de Millonarios

Ingreso de elementos de animación: 10:30 a. m.

Apertura de puertas: 11:00 a. m.

Inicio del partido: 2:00 p. m.

Para este partido no habrá ingreso de hinchada visitante.

Seguridad y convivencia

Medidas relevantes para el partido:

Ingreso de menores de edad:

Tribunas occidental y oriental: mayores de 5 años, en compañía de una persona adulta. Tribunas lateral sur y lateral norte: mayores de 14 años.

Ingreso digital obligatorio: solo se permitirá la entrada con boletas electrónicas dispuestas por el equipo local y la tiquetera. No se aceptarán boletos impresos.

Objetos prohibidos: se restringe el ingreso de juegos pirotécnicos de cualquier tipo, elementos de animación con combustible o gas, globos de helio, sustancias psicoactivas, botas para almacenar alcohol, correas con chapa, morrales, linternas láser, armas blancas o de fuego, monedas pegadas, rollos de papel (en la tribuna oriental) y cualquier otro objeto que pueda representar un riesgo para el normal desarrollo y seguridad del evento.

Llegar con anticipación: facilita los controles de seguridad y evita contratiempos.

Desde la Secretaría Distrital de Gobierno, reafirman el compromiso con la seguridad y la convivencia en el fútbol.

Vivamos el fútbol en paz y con respeto.