Israel: Netanyahu califica «delirantes» demandas de Hamás para alto al fuego y ordena el retiro de sus delegados de las negociaciones

–Tras las exigencias de Hamás de un alto al fuego «integral» y retirada de tropas israelíes, para sellar tregua en Gaza y canje de rehenes por presos palestinos, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tildó de «delirantes» las demandas del grupo islamista y advirtió que «no se someterá a sus exigencias».

Además, Netanyahu pidió la retirada de negociaciones, pero Qatar confirma que continúan.

«Hamás rechazó una vez más una propuesta que contaba con el apoyo estadounidense y reiteró sus exigencias extremas: un fin inmediato de la guerra, una retirada completa de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y la permanencia en el poder para poder repetir una y otra vez la masacre del 7 de octubre», precisó el gobierno israelí en un comunicado.

No es guerra, ES GENOCIDIO. pic.twitter.com/VxNEHv7L0P

