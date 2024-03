Israel responde a Petro por exigir cese al fuego en Gaza; afirma que su apoyo a terroristas de Hamás «es una verguenza para Colombia»

–El Gobierno de Israel acusó este martes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de apoyar a «terroristas de Hamás» por reiterar su exigencia de un cese al fuego en la Franja de Gaza, en cumplimiento con una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«El apoyo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a los terroristas de Hamás que masacraron y cometieron horribles crímenes sexuales contra bebés, mujeres y adultos es una vergüenza para el pueblo colombiano», escribió el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz, en su cuenta en X.

The President of Colombia @petrogustavo’s support of the Hamas terrorists who massacred and committed horrific sexual crimes against babies, women and adults is a disgrace to the Colombian people.

Israel will continue to protect its citizens and will not give in to any pressure… https://t.co/auv91vr6Hi

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 26, 2024