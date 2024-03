EE.UU VIDEO: Imágenes del puente derrumbado por buque de carga en Baltimore captadas por un dron

–(Foto captura de video). La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE.UU. (NTSB, por sus siglas en inglés) difundió en las últimas horas imágenes aéreas del puente Francis Scott Key, ubicado en el puerto de Baltimore (Maryland, EE.UU.), que se derrumbó parcialmente el martes después ser chocado por un buque de carga.

Tras una operación de búsqueda y rescate, la Guardia Costera de Estados Unidos concluyó que en el accidente probablemente perdieron la vida seis personas que se encontraban en el lugar. Entre las víctimas figuran dos guatemaltecos, así como ciudadanos mexicanos y salvadoreños.

VIDEO: @NTSB has released drone video showing aftermath of Key Bridge collapse in #Baltimore . @livenowfox pic.twitter.com/opWrsidO8d

Dos personas que cayeron al agua fueron rescatadas, una ilesa y la otra en estado crítico. Se cree que son obreros que estaban reparando baches en esa vía.

El puente Francis Scott Key, de cuatro carriles, se extendía a lo largo de 2,6 kilómetros sobre el río Patapsco. Funcionaba como el cruce más externo del puerto de Baltimore y como enlace esencial de la Interestatal-695 o Baltimore Beltway, que ha sido cerrada en ambas direcciones debido al accidente.

BREAKING: A cargo ship hit the Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it the collapse. Multiple cars reportedly plunged into the water below. pic.twitter.com/OAvtGyVh6q

— Trey Yingst (@TreyYingst) March 26, 2024