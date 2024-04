Parte de una popular isla turística se derrumbó tras el terremoto en Taiwán

–Una pequeña parte de la turística isla de Gueishan (también conocida como ‘isla Tortuga’), situada frente al condado taiwanés de Yilan, se derrumbó tras el terremoto de magnitud 7,5 registrado en la mañana de este miércoles cerca de la costa oriental de Taiwán.

La Administración de la Zona Escénica Nacional del Noreste y la Costa de Yilan (perteneciente a la Oficina de Turismo del Ministerio de Transportes taiwanés) comunicó que el sismo causó que cayera al océano una pequeña parte de la ‘cabeza’ de la isla, que tiene forma de tortuga, refutando así la información de que la ‘cabeza de tortuga’ había sido gravemente dañada.

Taiwan earthquake: part of Turtle Island (or Guishan Island / Gueishan Island; ???) off the coast of Yilan (??) collapsed… pic.twitter.com/Cg5KH160Wu — Byron Wan (@Byron_Wan) April 3, 2024



El organismo ya ha completado una inspección de la isla e informó que no ha sufrido daños ninguna de las zonas bajo su jurisdicción, incluidos el antiguo túnel de Caoling, la costa sur, los espacios de recreo frente al mar y los proyectos de construcción en curso. Actualmente la entidad está llevando a cabo una revisión de las instalaciones turísticas de la isla para garantizar la seguridad de los visitantes. La isla de Gueishan no alberga población permanente y este miércoles estaba cerrada a los turistas debido a que es día académico, y no se planeaban ni excursiones en barco ni viajes para avistar ballenas.

BREAKING: Massive destruction on Guishan Island (Turtle Mountain Island), a turtle-shaped island off the coast of Yilan in Eastern Taiwan, amid strong earthquake.#Taiwan #Earthquake pic.twitter.com/YNN6R59Vfp — World Times (@WorldTimesWT) April 3, 2024



El sismo registrado la mañana de este miércoles frente a Taiwán tuvo una magnitud de 7,5, según datos de la Agencia Meteorológica de Japón. Le siguieron más de 50 réplicas con magnitudes de entre 3,3 y 6,5.

The rooftop pool at Regent Taipei when the quake struck this morning… The guy probably thought those were artificial waves… pic.twitter.com/agh5YSQRK6 — Byron Wan (@Byron_Wan) April 3, 2024



El Departamento de Bomberos taiwanés comunicó que siete personas fallecieron y al menos 736 resultaron heridas. El sismo provocó una alerta de tsunami para el sur de Japón y Filipinas que luego fue levantada. (Información RT).