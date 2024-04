De magnitud de 7,5, fue el terremoto que sacudió a Taiwán que hasta ahora deja 7 muertos y más de 800 heridos; impactantes imágenes del remezón (VIDEOS)

–El fuerte terremoto que sacudió la isla china de Taiwán este miércoles tuvo una magnitud de entre 7,2 y 7,5 y es el más violento que ha azotado la isla en al menos 25 años. Le siguieron más de 50 réplicas con magnitudes de entre 3,3 y 6,5.

El Departamento de Bomberos taiwanés comunicó que nueve personas fallecieron y al menos 821 resultaron heridas. El sismo provocó una alerta de tsunami para el sur de Japón y Filipinas que luego fue levantada.



El epicentro se situó a 25 km al sur-sureste del condado de Hualien, donde el seísmo se sintió con mayor intensidad, informaron los medios locales citando la Administración Meteorológica Central.

Al menos 26 edificios se han derrumbado, más de la mitad de ellos en Hualien. Unas 20 personas han quedado atrapadas en los escombros. Actualmente se llevan a cabo trabajos de rescate.

Más imágenes del terremoto en Taiwán pic.twitter.com/GvruOj1SPY — Sepa Más (@Sepa_mass) April 3, 2024



El terremoto tuvo una profundidad de 15,5 kilómetros, según la Administración Meteorológica Central de Taiwán.

Medios locales estiman que se trata del terremoto más fuerte que azotó la isla desde 1999, cuando un temblor de magnitud 7,6 mató a unas 2.400 personas y destruyó o dañó 50.000 edificios en uno de los peores terremotos registrados en Taiwán.

??Alerta de tsunami tras un sismo de magnitud 7,5 cerca de Taiwán pic.twitter.com/BdmZY7ifwC — Sepa Más (@Sepa_mass) April 3, 2024

Un edificio quedó gravemente inclinado en Hualien. Otro bloque de apartamentos de ocho plantas se derrumbó parcialmente y también quedó inclinado.

Varias grabaciones muestran la ciudad sacudiéndose y grandes estructuras, como puentes, tambaleándose amenazadoramente y en las que había personas.

??Un sismo sacudió este miércoles la costa de Taiwán, varios minutos después de registrarse previamente otro movimiento telúrico de magnitud 7, 4 que provocó una alerta de tsunami pic.twitter.com/rJPbt2zxNp — Sepa Más (@Sepa_mass) April 3, 2024



En varias partes de Taiwán se han producido y se siguen produciendo corrimientos de tierra a gran escala.

El terremoto y sus sucesivas réplicas provocaron cuantiosos daños materiales, especialmente en la zona de Hualien, en donde numerosos edificios e infraestructuras se han visto afectados y al menos dos bloques de viviendas están parcialmente colapsados, y también ha provocado el cierre de varias carreteras, lo que ha dejado a numerosas personas y vehículos atrapados.

??Primeras imágenes tras el fuerte terremoto en Taiwán pic.twitter.com/nF9eP17dkv — Sepa Más (@Sepa_mass) April 3, 2024



El número de incidentes relacionados con el desastre ha ascendido a 933, con 624 casos clasificados como «otros tipos de sucesos», seguidos por 150 incidentes de infraestructura civil y 97 de daños a edificios.

Además, la mayor productora de semiconductores del mundo, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), se ha visto obligada a evacuar a parte de los empleados de sus instalaciones, cuyos sistemas de seguridad «están funcionando correctamente”.

Si bien no se han detectado grandes daños por el momento, los temblores se han sentido durante al menos una hora y media en Taipéi, afirmó a EFE la argentina Brenda Hesse, estudiante de chino en la Universidad Nacional de Taiwán (NTU) con una beca del Gobierno taiwanés.

??Alerta de tsunami tras un sismo de magnitud 7,5 cerca de Taiwán pic.twitter.com/mjFuOZHy3K — Sepa Más (@Sepa_mass) April 3, 2024



«Fue feo, fue rara la sensación de no saber cómo estaba todo afuera (…). Uno dentro del edificio (de la universidad) no es del todo consciente de la magnitud que está teniendo todo fuera, no sabía si había muchos destrozos, hasta dónde estaba todo bien o todo mal para yo transmitir tranquilidad a mis allegados en Argentina”, explicó.

El agua de la piscina en la azotea de un rascacielos cae en cascada por la fachada del edificio durante el terremoto en Taiwán. pic.twitter.com/CitRdBMNfZ — Sepa Más (@Sepa_mass) April 3, 2024



Mauricio Garcete, estudiante paraguayo de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán (NTUST), estaba en su residencia universitaria de Nuevo Taipéi cuando empezó a sentir los primeros efectos del seísmo. «Este fue el terremoto más fuerte que viví en Taiwán, nos despertó a todo el piso. Luego por las noticias nos enteramos de que en las ciudades del este hubo muchos daños. Por el momento todo el grupo de paraguayos con el que tengo contacto está bien”, señaló a EFE.

??Un sismo de magnitud 7,5 se ha registrado este martes a las 23:58 (GMT) cerca de la costa de Taiwán, según datos del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS) pic.twitter.com/rOJPbAdJdS — Sepa Más (@Sepa_mass) April 3, 2024



«Era la primera vez en mi vida que sentía un terremoto de tal magnitud. Las paredes se tambaleaban, se han caído libros y lámparas y, cuando el seísmo principal se ha detenido, no teníamos ni electricidad ni agua en el apartamento”, contó a EFE el investigador español Rubén Almendros, quien notó con fuerza el seísmo desde el distrito de Nangang en Taipéi.

La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, pidió a la población que mantenga la calma y extreme las precauciones, puesto que es probable que se produzcan nuevas réplicas de entre 6,5 y 7 grados del terremoto en los próximos días.

La mandataria, que visitó el Centro de Respuesta ante Desastres junto con el primer ministro, Chen Chien-jen, tras el suceso, indicó que el Ejecutivo ha dado órdenes de proporcionar la asistencia necesaria y trabajar con los gobiernos locales en las labores de emergencia.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que emitió y levantó posteriormente una alerta sobre la llegada de un posible tsunami al archipiélago de Okinawa (suroeste), también advirtió del riesgo de que se produzcan terremotos adicionales en los próximos días. (Con información de RT y DW).