Petro sigue capoteando cascada de críticas y ataques por intervención de Sanitas: Se han perdido $12 billones girados a las EPS

–Durante toda la mañana de este miércoles, el presidente Gustavo Petro ha estado dedicado a capear la lluvia de críticas y ataques tras la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud de intervenir la EPS Sanitas.

«Se han perdido 12 billones de pesos del presupuesto público que el gobierno nacional giró a varias EPS el año pasado. El gobierno nacional no puede permitir que se evaporen los impuestos de los colombianos», precisó el jefe del Estado en su cuenta en la red social X.

Según el mandatario, seis billones de pesos girados por el Gobierno Nacional a la Nueva EPS no se utilizaron para financiar la atención en salud de sus afiliados.

“Hemos encontrado en la Nueva EPS una falsa contabilidad; 6 billones de pesos entregados por el gobierno para atención en salud de sus afiliados no fueron usados en esos propósitos”, precisó Petro.

El presidente de la República justificó la intervención de EPS afirmando que el gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos.

«El actual sistema como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y politico, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la constitución y con decisión», puntualizó Petro.

Así respondió Petro al expresidente Iván Dique:

«Mientras el gobierno anterior acabó con 13 EPS, nosotros intentamos reordenarlas y acabar con la corrupción interna».

Duque indicó que la liquidación de la EPS Medimás, por parte de Supersalud, reafirmó el compromiso de nuestro Gobierno por asegurar la calidad del servicio de salud para los colombianos».

Además advirtió que con esta decisión son 13 las EPS cerradas por incumplir condiciones de atención con oportunidad y celeridad».

De otro lado, Petro precisó:

«Miren lo que paso aquí.

El problema no es que una EPS atienda a la mayoría de los pacientes, como pregunta el periodista. El problema es que al no atender a todos los que lo necesitan, y para lo cual ha pagado el gobierno, se rompe el derecho a la salud, se pierden los recursos y puede surgir la muerte en el paciente no atendido.

Petro también replicó al expresidente alvaro Uribe Vélez, quien sostuvo que a las buenas o a las malas parece ser el designio oficial para que la ciudadanía quede sin buenos aseguradores en salud y al final solamente se disponga de estatismo, burocratismo y politiquería.

Y Uribe dejó en el aire este interrogante: ¿Quién en el sector privado volverá a invertir para prestar servicios de salud?

Al respecto, Gustavo Petro escribió:

«Ningún estatismo, estimado expresidente Uribe: todas las clínicas, hospitales y consultorios que pagaba sanitas con dineros públicos seguirán sin intermediario siendo pagadas con dinero públicos, es decir, creceran».

El mandatario añadió que «en toda EPS intervenida debe establecerse la libre elección de médico a su afiliado» y complementó:

«En toda EPS intervenida se pagará un anticipo a las clínicas y hospitales, no por ser de propiedad del dueño, sino por haber formalizado su personal y garantizarles salario y estabilidad».

Bien temprano, el jefe del Estado, envió un mensaje de tranquilidad a los afiliados de Sanitas: «Tanto prestadores de salud de Sanitas como los afiliados seguirán con sus servicios de salud y sus pagos al día. No se dejen malinformar por exfuncionarios irresponsables que se llevaron copia de la base de datos para engañar».