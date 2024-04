Lleve a su bebé desde el 6 de abril al taller artístico en Cinemateca

Desde el 6 de abril hasta el 27 de abril te invitamos en el laboratorio de arte infantil Rayito en la Cinemateca de Bogotá.

¡No te pierdas esta oportunidad para jugar!

Estos talleres gratuitos son ideales para niños de 0 a 6 años.

Un mundo al revés

El laboratorio artístico Rayito te invita a jugar y experimentar con los principios mágicos de la cámara estenopeica. Creamos una experiencia artística que te permitirá imaginar y vivir un mundo al revés. No te pierdas esta exploración de la luz, la sombra, las formas y el espacio.

Días: 6 y 27 de abril

6 y 27 de abril Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m., de 11:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

aSOMBRAdos: Taller de creación de sombras para jugar y experiencia artística

¿Te gustan las sombras asombrosas, los colores divertidos y las luces brillantes? Creamos un espacio lleno de magia y amigos por descubrir. Aquí las niñas y los niños podrán crear historias e imaginar mundos paralelos entre el campo y la ciudad.

Días: 13 de abril

13 de abril Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m., de 11:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

¿A qué te suena?

Taller de creación y experiencia artística de paisaje sonoro para jugar y crear

El laboratorio artístico Rayito te invita a participar en la creación de un ambiente sonoro para las niñas y los niños de la ciudad. Crearemos sonidos que les permitirán a las niñas y a los niños imaginar pequeños mundos sonoros a partir de objetos cotidianos.

Días: 20 de abril

20 de abril Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m., de 11:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Organiza: Instituto Distrital de las Artes-IDARTES

Horario: 10:00 a.m. a 11:00 a.m., de 11:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá-Sala Rayito

Direccion: Carrera 3 No. 19 – 10