Petro sobre hundimiento de la reforma a la salud: «Lo que pudo ser una concertación tranquila ahora es de golpe»

–El presidente Gustavo Petro en su primera reacción frente al hundimiento del proyecto de reforma a la salud en la comisión séptima del Senado, diciendo que «lo que pudo ser una concertación tranquila ahora es de golpe» y que «el Acuerdo Nacional, se volvió carreta».

Además afirmó que con el hundimiento del proyecto, lo que los congresistas “nos están diciendo es: se quiebran las EPS».

El jefe del Estado advirtió que «a los congresistas que votaron en contra de la iniciativa –algunas de cuyas campañas políticas fueron financiadas por EPS– no les gustó el proyecto, porque no querían que las EPS se volvieran gestoras y buscaban que continuaran siendo aseguradoras, a pesar de que se comieron la plata de los fondos de reservas técnicas y no han dado los resultados esperados».

En consecuencia, “si votan porque se vuelvan aseguradoras o hunden el proyecto, las EPS quebraron», recalcó el mandatario y agregó que con esto “lo que nos están diciendo es –no el gobierno sino el mismo Congreso de la República– se quiebran las EPS».

El presidente se refirió al tema durante su intervención en la Gran Asamblea Nacional Cafetera, realizada en la sede de la Gobernación de Cundinamarca, en Bogotá, donde detalló el proceso surtido por el proyecto de reforma a la salud.

“Miren lo que nos pasó con el proyecto de la salud. Hace casi dos años, no es cualquier tiempo, el Gobierno presentó el proyecto», que no contemplaba la continuidad de las EPS, dijo.

“Vinieron los congresistas, los partidos: ¿cómo así que acabar las EPS? Es que allí hay un acumulado, que no sé qué, que es una experiencia», explicó el presidente.

Frente a esta posición, el Gobierno respondió: “Pero es que el dinero es público, lo están usando las EPS y los resultados no son buenos».

A pesar de esto –detalló el mandatario–, el Gobierno accedió a pasar a una concertación, el marco del Acuerdo Nacional, buscando salvar a estas entidades.

“Para poderlas salvar no pueden ser aseguradoras, porque si son aseguradoras, según las normas de Colombia y del mundo, tienen que tener reservas técnicas por si se producen los problemas de los asegurados. Por eso se llaman aseguradoras. Entonces tienen que tener un fondo. Ahora resulta que se comieron la plata de los fondos. No hay aseguramiento, están quebradas. Una aseguradora en cualquier parte del mundo que se coma sus reservas técnicas, se va. En Washington, en París o en Bogotá», resaltó.

“Entonces dijimos: pues para salvarlas, no las volvemos aseguradoras, sino gestoras y dejan de ser aseguradoras», agregó.

“Mira en qué va el Acuerdo Nacional, se volvió carreta», sostuvo.

El presidente Petro puntualizó que el mensaje de los congresistas al archivar el proyecto es “matar, quitar, derruir el tiempo de una transición pacífica para salvar a unas entidades privadas, que podían seguirnos acompañando en un nuevo modelo de salud, donde ahora se privilegiara al paciente y no al negociante».

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también fue enfático al referirse a las implicaciones del hundimiento del proyecto de reforma a la salud.

“Estábamos esperando que se pudiera verdaderamente concretar una reforma, pero aquí tenemos que insistir, porque todavía quedan muchos puntos que son prioritarios, y es la definición que tiene que tener el país: o quieren una salud para que siga siendo un negocio y se enriquezcan unos pocos, o quieren tener una salud para que sea un derecho fundamental y podamos tener la salud todos y cada uno de los colombianos», puntualizó el ministro Jaramillo.