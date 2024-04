Minsalud notifica que el Gobierno presentará nuevamente al Congreso la reforma a la salud: «Insisteremos hoy, mañana, pasado mañana, que hay que hacer una reforma»

–Tácitamente, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que el Gobierno Nacional volverá a presentar la Reforma a la Salud, tras el hundimiento del proyectro este miércoles en la Comisión Séptima del Senado de la República.

«Seguimos y seguiremos insistiendo ante el Congreso que hay que hacer una reforma. Vamos a utilizar todos los mecanismos que sean necesarios para solventar esta crisis», aseguró el ministro en la rueda de prensa en la cual el Superintendente Nacional de Salud notificó la intervención de la Nueva EPS.

«Seguimos y seguimremos insistiendo ante el Congreso de la república. Hoy, mañana, pasado mañana, que hay que hacer una reforma», puntualizó Jaramillo.

Y añadió: «Vamos a utilizar todos los mecanismos que sean necesarios para lograr solventar esta crisis como lo estamos ya haciendo, para darles salud a los que no la tienen, para no dejar morir a los niños que se mueren por desnutrición, por enfermedades gsastrointestinales, por enfermedades respiratorias. A las mujeres que corren el riesgo de morir por un embarazo, a los que no se les atiende el cáncer oportunamente, porque el sistema se volvió eminentemente curativo y no se hacen las citologías a la mujeres, no se hacen las mamografías, no se hacen las colondoscopias, no se hacen las gastrocoscopias, los antígenos»

El ministro recalcó que «hay una situación estructural grave entre el sistema de salud. No se nos ha escuchado y nos quieren endilgar algo que no nos pertenece», puntualizó haciendo referencia a dos decretos, uno del 2014 y otro de 2016 creando el Programa de Recuperación Institucional, PRI.

«Todas esas EPS en su gran mayoría no cumplían. De 150 vamos en 5 que cumplen, solamente 5. Se liquidaron 14 en total. Nosotros no estamos liquidando Por eso presentamos un proyecto de reforma para decirle a las EPS ustedes tienen algo supremamente importante. 75 por ciento de su red de integración vertical es infraestructura privada en detrimento de la infraestructura pública».

Agregó que «todo se ha montado sobre la base de acasbar la infraestructura pública que cubre más de mil municipios del país. Si no fuera por la infraestructura pública que hay en los pueblos de quinta y sexta categoría, esa gente estaría sin atención. Porque allá no hay mercado, porque el sistema funciona sobre el mercado. En donde hay negocio no llega la salud, no llega sino el Estado», precisó.

«No se nos ha escuchado», reiteró. «La diferncia es que no son 14 EPS liquidadas como trofeo de un presidente: el doctor Duque. Liquidó y sobre todo que el Gobierno entró y liquidó y no pagaron. Ahí están reventadas las clínicas y los hospitales. Esas cuentas no se pagaron. Pregunten en cualquier hospital o clinica. Trofeo de guerra: 14 EPS y se vanagloriaba un expresidente».

«Nosotros No. A nosotros nos preocupa que una EPS entre en dificultades, por eso las hemos intervenido, para prevenir», subrayó Jaramillo.

Advirtió que como ministro pidió una auditoria forence «y espero que la realice el nuevo interventor en todas», para saber qué han hecho con la plata que les ha girado el Gobierno Nacional.

«Vamos a levantar los velos corporativos. Sigo insistiendo, necesitamos saber a dónde llegan los dineros de todos nosotros. Esos dineros no son de nadie, son de todos y cada uno de los colombianos. Ese es el trabajo que nos corresponde hacer de acuerdo con ls Constitucion y la ley. Salvaguardar el derecho de los colombianos. No son un negocio, sino un derecho fundamental», puntualizó.

«Entonces ahí están en ese proceso y vamos a insistir nuevamente ante todo el pueblo colombiano que necesitamos una salud. No es del norte de Bogotá, no es un nuevo centro de cancerología. Allá es a donde no tenemos que llegar», anotó.

Dijo que aquí se ha confundido la salud con un hospital, con un instituto de cáncer. «Eso no es a donde nosotros debemos llegar, porque alla se llega a que nos hagan una radioterapia, una quimioterapia, una cirugía radical. Cuando le hacen a una mujer una cirugía radical les destruyen su bien más preciado, con lo que nos han alimentado, que son sus senos, porque no se les hace una mamografía».

Indicó que lo que esta pasando en este país es que la salud se ha convertido en un negocio. «El negocio nos vulnera, el negocio ha sumido a este país en una grave crisis, porque no estamos previniendo la enfermedad. No estamos promocionando la salud, no estamos haciendo la atención primaria».

«Por eso vamos a seguir insistiendo. tenemos muchos mecanismos y ya los estamos aplicando para actuar», señaló.

Y concluyó: «Estabamos esperando que se puediera concretar una reforma. Por eso tenemos que insistir, porque quedan muchos puntos que son prioritarios. Y es la definición que tiene que tener el país: O quiere una salud que siga siendo un negocio y que se enriquezcan unos pocos o quiere tener una salud que sea un derecho fundamental y que podamos tener una salud todos y cada uno de los colombianos».