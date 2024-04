Comunidad internacional reacciona contra el asalto policial a la Embajada de México en Ecuador

–La comunidad internacional rechazó el asalto de la Policía Nacional de Ecuador a la Embajada de México en Quito, durante el cual el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas fue detenido y varios diplomáticos fueron heridos.



Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que con este acto «se ha roto la Convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador» y añadió:

«Vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, cualesquiera que sean las construcciones sociales y políticas en cada país, deben mantener vivos los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie que avanza en el mundo y el pacto democrático dentro del continente».

Petro advirtió que «Colombia respeta el derecho universal al asilo político. Toda mi solidaridad al personal diplomático de México en Quito».

Además, Petro anunció:

