Eclipse total de Sol de este lunes 8 de abril:En Colombia solo se verá en la isla de San Andrés y una estrecha franja de la Costa Caribe (VIDEOS)

–Ni en Bogotá, ni en prácticamente la totalidad del territorio colombiano se verá el eclipse total de Sol que se producirá este lunes 8 de abril. Solo será observable y de manera parcial, en una pequeña franja a lo largo de la Costa Caribe, y mucho mejor, en el archipiélago de San Andrés y Providencia.

En Colombia podrán disfrutar de este eclipse solar, que oscurecerá la Luna, hacia las 12:39 p.m. hasta las 2:35 p.m. el cual tendrá una sombra negra de 0.19% y un 13.18% de disco solar, en las siguientes ciudades: Barranquilla, Cartagena, Montería, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar .

Pero, de acuerdo a Time and Date, San Andrés será el lugar donde mejor se verá el eclipse solar.

Pero, tanquilos el próximo eclipse sí será visible en Bogotá y otras regiones del centro y sur del país. Será el 12 de agosto de 2026.

El estrecho camino de totalidad, cuando la Luna cubra completamente al Sol, este lunes, provocando un eclipse total, recorre México (de Sinaloa a Coahuila ), Estados Unidos (de Texas a Maine ) y Canadá (de Ontario a Terranova ). Un eclipse parcial será visible en casi toda América del Norte y en una parte de Europa occidental.

De manera parcial se vera en otras regiones del mundo: Oeste de Europa, Norte en América del Sur, Pacífico, Atlántico, Ártico.

Here’s what YOU need to know to enjoy the eclipse like a pro ??



Una posición privilegiada para apreciar el fenómeno la tendrán los astronautas a bordo de la estación espacial: lo observarán desde 400 kilómetros de altura y tendrán tres oportunidades de ver la sombra del suelo mientras orbitan la Tierra.

También la tendrán los científicos de la NASA, que estarán a más de 15 kilómetros de altura de la tierra, a bordo de los aviones jet WB-57. Allí, tres equipos de investigadores financiados por la NASA estarán enviando sus instrumentos científicos para hacer mediciones del eclipse y otros estudios sobre el Sol. Los WB-57 de la NASA vuelan mucho más alto que los aviones comerciales.

Dado que los aviones pueden viajar a 740 kilómetros por hora, también pueden extender el tiempo que pasan a la sombra de la Luna. Aunque el eclipse no durará más de cuatro minutos y medio en cualquier punto en tierra, los aviones verán un eclipse que durará alrededor de un 25 por ciento más, esto es, más de seis minutos y 22 segundos.

Llevará a bordo espectrómetros, los cuales registran longitudes de onda de luz específicas, y cámaras. Los instrumentos medirán la temperatura y la composición química de la corona y las eyecciones de masa coronal, que son grandes erupciones de material solar. Con estos datos, los científicos tienen el propósito de comprender mejor la estructura de la corona e identificar la fuente del viento solar, el cual es el flujo constante de partículas emitidas por el Sol.

Dos equipos tomarán imágenes de la atmósfera exterior del Sol —la corona— y un tercero medirá la ionosfera, que es la capa superior de la atmósfera de la Tierra que posee carga eléctrica. Esta información ayudará a los científicos a comprender mejor la estructura y la temperatura de la corona, los efectos del Sol en la atmósfera de la Tierra e incluso ayudará en la búsqueda de asteroides que pudieran orbitar cerca del Sol.

Otro experimento estudiará los efectos de la sombra de la Luna en la ionosfera utilizando un instrumento llamado ionosonda, que fue diseñado en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. La ionosonda funciona como un simple radar. El dispositivo envía señales de radio de alta frecuencia y escucha sus ecos cuando rebotan en la ionosfera, lo que permite a los investigadores medir qué tan cargada está la ionosfera.

Durante el eclipse solar, la misión APEP estudiará las perturbaciones en la región electrificada de la atmósfera terrestre conocida como ionosfera que pueden afectar las comunicaciones por satélite:

During the solar eclipse, the APEP mission will study disturbances in the electrified region of Earth’s atmosphere known as the ionosphere that can impact satellite communications. https://t.co/VAByVGXWGX pic.twitter.com/R8zjEBSb7E

Why is @NASA launching sounding rockets during the eclipse? ?

El eclipse de este lunes no solo se distingue por su trayectoria, sino también por su amplitud. Será más ancho que el eclipse de 2017, cubriendo un camino de entre 108 y 122 millas de ancho, lo que significa que abarcará más territorio y será visible para más personas. Durante el eclipse, los espectadores podrán disfrutar de varias fases fascinantes, desde la aparición de las cuentas de Baily hasta el impresionante anillo de diamante, seguido por la totalidad.

Diferente a los eclipses solares anulares, donde la luna deja un «anillo de fuego» visible al no cubrir completamente el sol, este eclipse solar total promete un oscurecimiento completo del sol por un breve período. Y es que el tamaño y la distancia entre la Tierra, la luna y el sol se alinean de tal manera que, a pesar de sus diferencias de tamaño, la luna puede cubrir completamente al sol, ofreciendo un espectáculo único.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa directamente entre el Sol y la Tierra. Cuando la Luna bloquea completamente el Sol, se le llama eclipse solar total. Cuando la Luna solo bloquea una parte del Sol, se le llama eclipse parcial. Un eclipse anular es un tipo especial de eclipse parcial que ocurre cuando la Luna bloquea todo el Sol, excepto un pequeño anillo alrededor del borde. A veces, un eclipse solar puede verse como un eclipse anular en algunos lugares y como un eclipse total en otros, a medida que la sombra de la Luna se desplaza por la superficie de la Tierra. Esto se conoce como un eclipse híbrido.

On April 8, worlds will align ????

It’s going to be a BIG DAY – but whose big day is it?

Earth, Moon and Sun each think it’s theirs. Whose team are YOU on?

Use #TeamEarth, #TeamMoon, or #TeamSun to support your team. Polls open on eclipse day. pic.twitter.com/iKkzq5OvIO

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 3, 2024