Nuevo encontrón de Petro con su exministro Alejandro Gaviria por intervención de las EPS: «Se robaron la salud mi amigo y, creo, no te diste cuenta», le dice el mandatario

-Un nuevo round sostuvo el presidente Gustavo Petro con su exministro de Salud, Alejandro Gaviria, a través de la red social X.

«Ay Alejandro; coincido contigo, el sistema de salud forjado sobre la base de un fundamentalismo mercantil, que ayudaste a construir, es autodestructivo», comienza diciendo el presidente Gustavo Petro en una nota para refutar a quien fuera su ministro de salud, Alejandro Gaviria, quien le dijo al mandatario: » Ud. está incurriendo en varias falacias, mentiras e imprecisiones».

El mandatario respondió a Alejandro Gaviria, quien sostuvo que «el gobierno nunca le dio manejo a una crisis muy difícil, se dedicaron a la politiquería y a las fantasías ideológicas. Dependemos de la Corte ante un gobierno inoperante».

Además, Gaviria sostuvo que la reforma no resolvía nada. «Todos los sistemas de salud tienen problemas, crisis de sostenibilidad, nunca habrá una solución definitiva. Por supuesto toca tomarse los problemas en serio. Cosa que no hizo este gobierno. Todo lo contrario. Ahí tienen su «crisis explicita».

Al respecto, el presidente Gustavo Petro, escribió dos notas en X.

En la primera, el mandatario advierte que «se demoraron no meses, sino años para entenderlo. Tuvieron que liquidar Salucoop, y Cafesalud para crear Medimas, y luego liquidaron Medimas para crear la Nueva EPS y así, cada vez una EPS peor, como los pescaditos de oro de Aureliano, solo que el oro le pertenecía al pueblo colombiano. Se robaron la salud mi amigo y, creo, no te diste cuenta».

«Ahora pides más dinero, sabiendo que en la última década lo que se ha hecho es entregarle más y más dinero al sistema que ayudaste a construir y que inmediatamente y como por arte de magia se pierde, y aún pareces no darte cuenta de por qué se pierde», puntualiza Petro, quien agrega:.

«Sabes que entre más dinero pidas para el sistema, más acercas al estado a la quiebra, y más se pierde el dinero «mágicamente», pero lo callas».

Y el jefe del Estado, concluye:

«Adoras tu sistema de negociantes sedientos de dinero, pero callas ante la posible quiebra de lo público y del estado. Callas ante las centenares de miles de enfermeras y médicas que no tienen ni salario ni estabilidad, callas ante los 363.000 colombianos que murieron en los últimos diez años antes del Covid, simplemente por no ser atendidos adecuadamente por tus EPS».

A la nota del presidente, Alejandro Gaviria replica así:

«Presidente, la verdad en el debate público, el respeto a los hechos y la honradez intelectual son una virtud republicana imprescindible. Ud. está incurriendo en varias falacias, mentiras e imprecisiones. Explico.

“Pides más dinero,” dice Ud. en su mensaje. Pareciera que Ud. ha estado desconectado del debate durante estos últimos días. Ayer su ministro de salud reconoció ante la Corte Constitucional que la UPC no alcanza. Hace unas semanas, Aldo Cadena, entonces presidente de la Nueva EPS, hizo la misma afirmación. El ministerio de hacienda, en el informe sobre el impacto fiscal de la reforma a la salud, pidió también más recursos. Dijo que incluso que había que recortar el gasto de otros sectores para financiar la reforma y los mayores gastos del sistema. No solo lo pido yo, lo pide también su gobierno.

Yo he pedido también sensatez. Una conversación seria (esto no se trata de pescaditos de oro, ni de metáforas manidas, sino de la vida de los colombianos) sobre el financiamiento del sistema. Hay una constante en el mundo: los sistemas de salud tienen costos crecientes, necesitan más dinero dado el envejecimiento de la población, las nuevas tecnologías y las demandas de la sociedad. Ud. evade esa realidad compleja y habla simplemente de negociantes sedientes de dinero. La ideología extrema es una forma de ignorancia.

Repite Ud. que 363.000 personas murieron por culpa del sistema de salud. Miente nuevamente. Salubristas, epidemiólogos y académicos de muchas universidades (Ud. habla de la sociedad del conocimiento, pero desprecia a los expertos) han reiterado que Ud. está incurriendo en una interpretación falaz y que está al mismo tiempo ignorando la mejoría no solo del indicador de muertes potencialmente evitables, sino de todos los indicadores de salud pública durante los últimos años. La reiteración de una falacia no la hace verdadera.

Otra aclaración: La Nueva EPS. Esta no se creó después de la liquidación de Medimás, sino después de la liquidación del Seguro Social, por entonces la empresa más corrupta de Colombia. Siempre he reconocido que han existido malas EPS. Promoví la depuración con los problemas conocidos. Pero lo que su gobierno está haciendo es otra cosa, es la destrucción del sistema de salud con consecuencias previsibles: muchas vidas perdidas y paradójicamente mucha mayor corrupción. No quisiera ser fatalista, pero el manejo de la salud será uno de los grandes fracasos de su gobierno. No sobra insistir en que nunca es tarde para corregir el rumbo.

En una segunda nota dirigida al exministro Gaviria, el presidente Gustavo Petro hace las siguientes precisiones:

«Aunque veo que ya no te gusta la literatura ante la urgencia de los negocios, sigues callando o reptiendo la mala información de ciertos medios.

El ministro de salud habló ante la corte, pero no para defender el aumento de la unidad de capitalización, que ya hicimos y más que tus gobiernos, sino que defendió reestudiarla de tal manera que en porcentajes se financie más el sistema preventivo que el de las enfermedades huérfanas y de alto costo, basado en la tesis de la conferencia de salud mundial de Alma Ata: entre más prevención hagamos, menos costos tendremos en la curación de enfermedades, tesis que ustedes no quisieron impulsar en Colombia porque en la prevención no está el negocio sino el derecho, mientras que en la enfermedad es que aparecen las mercancías.

Vuelves a callar cuando te burlas de la cifra de 363.000 muertes evitables producidas en los diez años antes del covid, por fallas atribuibles al sistema de salud.

Aquí si te pones una venda ante la experticia y la técnica, que dices defender, y sobre todo ante la ciencia porque no le dices a la sociedad que esa cifra dolorosa, no sale de un capricho mio, sino que sale de un estudio técnico del Instituto Nacional de Salud recientemente publicado, al que podrías criticar, quizás con fundamento, pero que sin honestidad intelectual, simplemente silencias. Pero claro, para tí el conocimiento válido no es el de la investigación pública, sino el fuertemente pagado por los mercaderes. A veces el cálculo, el pensamiento instrumental, se silencia ante la muerte.

La muerte siempre vendrá, claro, pero que triste que venga porque el mercado baja su dedo pulgar no importa que mueran los cientos de miles de colombianos que hubieran podido salvarse.

Coincides con Alberto Carrasquilla cuando explicó que lo importante son los negocios y los derechos pueden esperar.

Que importante sería volver a recordar a Aristóteles, el viejo sabio, cuando en forma elocuente dijo que la economía era la producción de bienes para una vida buena y la crematística solo era el lenguaje de los negociantes. La ciencia estaba en la economía y la ideología en la crematística. Como ideólogos de negociantes llenaron el sistema de salud colombiano de mucha crematística y poca economía, concluye el presidente Petro.