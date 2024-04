Colegios distritales de Bogotá continuarán operando durante racionamiento de agua

Foto: Secretaría de Educación.

La Secretaría de Educación Distrital -SED- estableció un plan de contingencia para garantizar el suministro de agua a los colegios acorde a sus necesidades, esto teniendo en cuenta que el 95% de instituciones distritales cuenta con tanques de abastecimiento que les permite disponer de agua durante las 24 horas que dura el corte.

Las instituciones que no tienen tanques serán abastecidas con carrotanques en coordinación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el IDIGER.

En relación con los colegios privados, se identificó que el 97% cuenta con tanques de reserva, lo que les permite desarrollar las jornadas escolares con normalidad. Para garantizar el suministro del porcentaje restante se coordinará con los colegios privados y la EAAB-ESP.

“Muy importante que todos los padres de familia y acudientes sepan que los colegios van a permanecer abiertos todos los días, incluyendo los días en los que les toca el racionamiento de agua. Hemos hecho un levantamiento de cómo tenemos la provisión de tanques de reserva y la mayoría de los colegios lo tienen, y los que no lo tienen vamos a suplirlos con carrotanques. La idea es que los niños no pierdan un solo día y que además tengan el derecho protector de la educación y de acceso al agua. Los colegios van a seguir operando, no va a haber ningún tipo de pico y clase, ningún corte, ni educación virtual, lo que tendremos es colegios todos los días”, manifestó la secretaria de Educación, Isabel Segovia Ospina.

En materia pedagógica, con los estudiantes y docentes, se desarrollarán campañas sobre ahorro de agua orientadas a educar a padres de familia y a la comunidad en general sobre la conservación del agua, cómo vivir un día sin este líquido vital, además de fortalecer todo lo relacionado con educación ambiental.

“Vamos a trabajar con las y los estudiantes en dos líneas: con campañas de ahorro de agua para que puedan llevar esta comunicación a sus familias. Ellos son las personas más conscientes en el uso racional del recurso y nos van a ayudar a educar a los padres de familia y a la comunidad. También vamos a hacer trabajos muy importantes sobre cómo vivir sin agua para prevenir enfermedades y el uso correcto del agua”, indicó la funcionaria.

La Secretaría de Educación entregó a directoras y directores locales de educación, rectoras y rectores de establecimientos educativos oficiales y no oficiales y comunidad educativa en general, lineamientos con acciones que permiten aportar a la reducción del consumo de agua desde las Instituciones Educativas, invitando a mantenerlos en marcha aún después de la contingencia para prevenir el desperdicio y contribuir al cambio de hábitos que permita cuidar al máximo el planeta.

Las 20 Direcciones Locales de Educación, así como la sede central de la Secretaría, funcionarán en total normalidad garantizando la atención a la ciudadanía en el horario habitual.

Infraestructura educativa: Bogotá avanza hacia la sostenibilidad

La infraestructura educativa en Bogotá, tanto la nueva como la restituida, se ha venido transformando hacia la sostenibilidad. Desde la Secretaría de Educación se han desarrollado estrategias sostenibles para el adecuado manejo, uso, reutilización y ahorro del agua.

La implementación de sistemas tipo ‘push’ para griferías y aparatos sanitarios han aportado a la disminución del consumo de agua potable, garantizando una importante reducción debido a su control de tiempo de uso. Así mismo, se han implementado sistemas de tratamiento y aprovechamiento de aguas lluvias utilizadas para riego y/o descarga de sanitarios, sistemas urbanos de drenaje sostenible – SUDS que permiten la permeabilidad del agua lluvia contribuyendo a la protección del medio ambiente y ecobancas.

En la implementación de estrategias sostenibles se destacan colegios como el Abel Rodríguez de la localidad Engativá; el Laura Herrera de Varela, la Ciudadela El Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo y el Esmeralda Arboleda Cadavid de la localidad de Bosa; la IED Luz Gabriela Arango de la localidad Kennedy y Villemar de la localidad Fontibón.

Colegios como el Abel Rodríguez, Villemar y Luz Gabriela Arango han sido reconocidos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente a través del programa Bogotá construcción sostenible, que genera un mecanismo de reconocimiento e incentivo para aquellos proyectos en la ciudad que implementen estrategias de ecourbanismo.

Con estas medidas se espera minimizar el impacto del racionamiento de agua en el ámbito escolar y contribuir al cuidado del medio ambiente.