Bogotá apuesta a la generación de 50.000 viviendas de interés social en 4 años

Foto: RenoBo.La Política de Vivienda Distrital le apuesta a la generación de 50.000 viviendas de interés social y prioritario, contempla 12.000 mejoramientos de vivienda en estos cuatro años y se complementará con la política de arrendamiento social, entre otras.

Así lo anunció el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en el marco de la entrega de 108 viviendas de interés prioritario al mismo número de familias vulnerables en el proyecto Usme 1, a donde llegaron 477 mujeres, 287 hombres y 331 niños, niñas, jóvenes y adultos.

“En nuestro Gobierno estamos estructurando una propuesta que construya sobre lo construido, que reconozca los aciertos que han habido en el pasado, que corrija y que entienda que estamos en una situación difícil económica; por lo tanto, hay que apostarle a la generación de vivienda como una herramienta que permite luchar contra la pobreza, trabajar para garantizar el acceso a la vivienda de muchos habitantes de Bogotá y enfrentar la problemática de empleo que tiene la ciudad”, explicó.

El alcalde Carlos Fernando Galán aclaró que la apuesta de llegar por lo menos a 50.000 viviendas de interés social y prioritario se incluirá en el Plan Distrital de Desarrollo y que, la prioridad también será en trabajar por las familias que tienen un déficit de vivienda cualitativo, es decir que aunque tienen vivienda, ésta no cumple con el estándar mínimo para que puedan vivir dignamente. “Vamos a apostarle a llegar a por lo menos 12.000 mejoramientos de vivienda en los próximos cuatro años”, afirmó.

En este escenario, el gerente de RenoBo, Carlos Felipe Reyes, anunció que se construirá un parque vecinal y una vía que brindarán seguridad y bienestar a los nuevos propietarios de vivienda en las etapas 2 y 3 del proyecto Usme 1. Son parques para la recreación de la urbanización y de los vecinos aledaños, en el cual podrán encontrar una zona de máquinas al aire libre, una zona de juegos para niños donde podrán divertirse y una gran zona verde, donde la familia podrá inclusive salir a pasear a las mascotas.

“Llevamos trabajando de la mano del Sector Hábitat y con las empresas de servicios públicos y este es un esfuerzo que no termina hoy. Todavía tenemos un grupo de viviendas para concretar el proyecto y, en el mes de octubre tendremos un parque y una vía para completar el acceso”, apuntó el gerente de RenoBo.

Integrante de Mujeres que Reverdecen, beneficiaria de Usme 1

Edna Díaz, cuidadora de dos niñas con autismo grado 1, y quien hacía parte del Programa Mujeres que Reverdecen 2023, por estar en condición de vulnerabilidad y sin empleo, es hoy propietaria en este proyecto Usme 1 gracias al acompañamiento que recibió por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat.

“Yo vengo del ‘Programa Mujeres que Reverdecen’ del Jardín Botánico. Ellos nos hicieron una invitación a la Feria de Vivienda de la Secretaría del Hábitat y allá me incluyeron en el programa ‘Mi ahorro, mi hogar’ y gracias a Dios también conseguí un empleo, porque en ese momento no tenía nada, ni dinero, ni trabajo. La Secretaría me dio un subsidio por 17 millones de pesos y gracias a la caja compensación, tuve otro subsidio por lo cual el crédito me quedó con cuotas muy bajas”, narró.

Por su parte, la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco, aseguró que ese esfuerzo es el que van a seguir apoyando en el marco del Plan Distrital de Desarrollo para que más familias puedan acceder a este tipo de viviendas.