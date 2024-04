Racionamiento de agua Bogotá: TransMilenio disminuirá lavado exterior de buses

Foto: Alcaldía de Bogotá

Cada gota de agua cuenta en la tarea de ahorro para llegar a disminuir el consumo y preservar los niveles de los embalses. Debido a esto, desde este lunes 15 de abril, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció una serie de medidas para reducir el consumo de agua, entre ellas relacionadas con el lavado de los buses, estaciones y portales que integran el Sistema Integrado de Transporte Público de la cuidad.

Para ello TransMilenio y los operadores del Sistema, han definido que el lavado externo de los buses ya no se realizará diariamente, si no una vez per semana. Además, en las labores de aseo se ha minizado el lavado de áreas. Igualmente, se usarán aguas industriales recicladas que no afectan la situación de los embalses.

“En el caso de TransMilenio mucha gente nos pregunta, ya hemos visto algunas empresas privadas que se han sumado a la iniciativa diciendo que no van a lavar los carros durante la contingencia, eso es un gran mensaje y le pedimos a la ciudadanía que se sume a esto”, señaló el alcalde Carlos Fernando Galán.

Y agregó: “En caso de TransMilenio, nos hemos sentado con los operadores y vamos a hacer lo siguiente: en este momento se lavan los buses de TransMilenio todos los días por fuera y por dentro, eso no lo vamos a hacer, vamos a solamente lavar todos los días por dentro lo necesario, precisamente por medidas sanitarias y con herramientas que permitan reducir al máximo el consumo de agua; los buses en el exterior solamente se van a lavar una vez a la semana no todos los días como se estaba haciendo sino una vez a la semana”.