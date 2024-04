Ellas son algunas de las escritoras que estarán en la FILbo 2024

Imagen: Cámara Colombiana del Libro (CCL) y Corferias

Se acerca la celebración más grande de la literatura en Bogotá que contará con la presencia de importantes escritoras nacionales e internacionales.

A continuación, te presentamos algunas de las autoras y artistas confirmadas que estarán en la FILbo.

Este 2024 la naturaleza será la principal protagonista de la 36ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá-FILBo, que bajo el lema Lee la naturaleza se realizará del 17 de abril al 2 de mayo, organizada por la Cámara Colombiana del Libro (CCL) y Corferias.

¡A celebrarlas y leerlas!



¡Bienvenida a la #FILBo2024, Irene Vallejo!

Irene es filóloga, apasionada por los clásicos y autora del fenómeno editorial ‘El infinito en un junco’, ensayo que ha superado las 50 ediciones en España, se traduce a 38 idiomas y se está publicando en más de 60 países.



La escritura Liset Lantigua comparte las nacionalidades cubana y ecuatoriana. Además, su obra ha recibido importantes reconocimientos nacionales e internacionales.

Algunas de sus libros son: ‘Gato ama a Lola’ y ‘Mi casa no es un naufragio’.



Es autora e ilustradora, formadora en desarrollo de talentos, creatividad e inteligencia emocional.

Es la autora e ilustradora de ‘Leyendas curiosas colombianas’ (2020) con Panamericana editorial, fruto de sus laboratorios legendarios junto a familias inmigrantes.

También es autora de ‘Lovin’: Laboratorio Gráfico Para Vivir En Amor’, ‘Sé un algoritmo irrepetible’, ‘Cuaderno de novios’, entre otros.



Claudia Rueda es autora e ilustradora colombiana de más de 30 libros para niños. Su obra ha sido publicada en México, Colombia, España y Estados Unidos y ha sido traducida a más de diez idiomas en países de Asia y Europa.

Sus libros han sido destacados en The New York Times Bestseller y también han sido parte de la selección de los mejores libros para niños del New York Public Library.

Algunos de sus libros son: ‘¿Qué será lo que lleva ahí? ‘, ¿De dónde salió esa cosa verde?’, ‘Jugar con Letras’, ‘La paca y el escarabajo’, ‘Letras robadas’, entre otros.



Susana Castellanos de Zubiría nació en Bogotá y es escritora, historiadora, educadora y conferencista.

Es autora de los libros ‘Mujeres perversas de la historia’, ‘Diosas, brujas y vampiresas’ y ‘Amores malditos’, ‘De cómo el diablo adquirió sus cuernos’, entre otros.



Amalia es periodista, ilustradora y fenómeno viral en las redes sociales.

Sus libros tiene dibujos, reflexiones, inflexiones, humor, sensibilidad y critica, cultura pop, datos duros, canciones y experiencias personales.

Su reciente libro es ‘No sé cómo mostrar dónde me duele’ demuestra cómo detrás de fotos, dibujos, poemas y canciones está la herramienta más certera para decir dónde nos duele lo que nos duele.

Otros de sus libros son: ‘Uno siempre cambia al amor de su vida’, ‘Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas’ y ‘Tarot magicomístico de estrellas (pop)’, entre otros.



Menena es autora, ilustradora y diseñadora de más de 30 libros infantiles publicados en Venezuela, México, Colombia, Brasil, Perú, Guatemala, Italia, Francia y Portugal.

También ha publicado narrativa para adultos que comprende cuentos, novelas, y el libro autobiográfico ‘Cierra los ojos que vamos a ver’.

Otros de sus libros son: ‘El libro negro de los colores’, ‘Emociones de una línea’, ‘Doble Doble’, ‘Arca de valores’, ‘Tengo hambre’, entre otros.



Artista e historietista conocida como Lola Vendetta, personaje que se hizo viral en redes sociales, y continuó sus aventuras a través de los libros.

Lola hace eco de las preguntas y críticas que el feminismo hace a la sociedad y, por supuesto, de los problemas y situaciones que enfrentan las jóvenes hoy en día.?

Algunos de sus libros son: Lola Vendetta y Voces que cuentan.



Es una de las voces más reconocidas de la literatura portuguesa contemporánea.

Ha sido galardonada con múltiples reconocimientos, entre ellos el Gran Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances (2020) y el Premio Medicis Extranjero(2023).

Su más reciente libro es ‘Misericordia’, la novela que escribió a partir de la muerte de su madre y que estará presentando durante la Feria del Libro de Bogotá.



El Colectivo Cosicosas reúne a mujeres científicas y artistas que buscan despertar la creatividad y el pensamiento crítico a través de la ciencia, el diseño y la tecnología.

Cristina Valero y Laura Malinverni compartirán con niñas y jóvenes sobre la relación entre la tecnología y la naturaleza.



Es autora, ilustradora y creadora de la editorial Akiara Books que se especializa en libros para los más pequeños que exploran la poesía, la ciencia, la filosofía, los problemas sociales, las diferencias culturales y, en general, las grandes preguntas.?

Algunos de sus libros son: ‘Respira’, ‘La gota de agua: Según Raimon Panikkar’ y ‘Tu canción’.



Andrea Cote es poeta colombiana y autora del poemario ‘Tierra Calcinada’, en el que la naturaleza es protagonista e hilo conductor.

Otros de sus libros son ‘Cosas frágiles’ (2008), ‘La ruina que nombro’ (2015), ‘En las praderas del fin del mundo’ (2019) y del libro objeto ‘Chinatown a toda hora’.

Ha publicado además los libros en prosa ‘Una fotógrafa al desnudo: biografía de Tina Modotti’ (2005) y ‘Blanca Varela o la escritura de la soledad‘ (2004).

Compiló la antología de mujeres poetas colombianas ‘Pájaros de sombra’ (2019). Es doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Pensilvania.



Mariana Osorio Gumá es escritora cubana que aborda con su obra temáticas como la migración, la violencia y el desarraigo.

Algunos de sus libros son: ‘Tal vez vuelvan los pájaros’, ‘Las siete vidas de un gato’, ‘Cuando llegues al otro lado’ y ‘Escucha las sombras bajo el palmar’.



La escritora española Esther Vivas es periodista, socióloga y escritora, experta en análisis social, maternidades y políticas agroalimentarias.

Su libros ‘Mamá desobediente’ da una mirada crítica a las maternidades en un sistema patriarcal, y quiere romper silencios. Habla de parto, violencia obstétrica, infertilidad y lactancia, desde una perspectiva feminista y ecologista.

Otras de su publicaciones son: ‘El negocio de la comida’, ‘Planeta indignado: ocupando el futuro’ y ‘Del campo al plato: Los circuitos de producción y distribución de alimentos’.



Lola Larra es escritora chilena y directora del sello Ekaré Sur y autora de la novela ‘Sprinters’, sobre la Colonia Dignidad. También es autora de ‘Al sur de la Alameda’.



Lee la naturaleza desde la Ciencia junto a Iliana Hernández, teórica e investigadora especialista en la relación estética-ciencia-tecnología.

Durante la #FILBo2024 conversará sobre las poéticas de la vida artificial y la biología sintética.



Muriel Barbery es escritora francesa conocida como la “filósofa de la vida corriente”.

Es autora de la novela ‘La elegancia del erizo’, que ha vendido más de 4 millones de copias vendidas y que obtuvo varios premios internacionales, entre ellos el Premio de Libreros Franceses.

Su nueva novela es una oda en el corazón de Japón: ‘Una hora de fervor’.



Lee la naturaleza junto a Diana Sofía Zapata Ochoa, Sozapato, ilustradora y diseñadora ecuatoriana conocida como Sozapato.

Sofía se define a sí misma como activista del pensamiento creativo infantil y en 2018 fundó Ommani Ediciones, la primera editorial ecuatoriana que desarrolla el pensamiento filosófico y creativo en los niños.

Sus ilustraciones han aparecido en los libros: ‘Distinta’ y ‘Matilde’.



Es autora de ‘Jim Ju-young, nacida en 1982’, exitosa crítica a la sociedad coreana actual y que coincidió con el movimiento #MeToo de su país.

Presentará su nuevo libro ‘Lo que sabe la señorita Kim’, libro de cuentos en los que continúa con su feroz retrato de lo que viven las mujeres en Corea (y muchos otros países del mundo) por cuenta del sistema patriarcal.

Otras de sus publicaciones son: ‘Saha Mansion’, ‘Miss Kim Knows: And Other Stories’ y ‘Her Name Is’.



Giovanna Rivero es una de las escritoras bolivianas más prominentes de la actualidad.

Su libro de cuentos ‘Tierra fresca de su tumba’ ha sido publicado en Bolivia, Chile, España, Brasil, Italia y Escocia. Fue escogido como uno de los mejores libros del 2021 por los diarios El Clarín de Argentina, Folha de Sao Paulo de Brasil y El Universo de Ecuador.

Otros de sus libros son: ‘Tierra fresca de su tumba’, ‘Para comerte mejor’, ’98 segundos sin sombra’, ‘La dueña de nuestros sueños’, entre otros.



Diana Obando es escritora colombiana ganadora del Premio Nacional de Narrativa Elisa Mujica en 2022 con el libro de cuentos ‘Erial’.

También es autora de ‘Plantas de ciudad’, libro en el que recoge la historia de diez plantas que crecen entre separadores, parques y potreros, que dan frutos y medicina sin que nadie les corresponda.



Agustina Bazterrica es autora de ‘Cadáver exquisito’.

Su obra es un hito dentro de la narrativa latinoamericana de horror desde la perspectiva femenina y ha sido un fenómeno mundial, sumando más de medio millón de lectores en 30 países.

Su más reciente lanzamiento, ‘Las indignas’ que nos sumerge en un universo en el que late la violencia, el fanatismo y la lucha de la mujer contra el patriarcado.

También es autora del libro ‘Diecinueve garras y un pájaro oscuro’.



Anna se ha especializado en arte-terapia y educación emocional, y a través de eso su obra invita a los más pequeños (y también grandes) a explorar el mundo, a veces desconcertante, de sus emociones.

Algunos de sus obras son: ‘Vacío’, ‘El monstruo de colores’, ‘Te quiero (casi siempre)’, entre otros.



Su interés por el cuidado de la Tierra empezó cuando era una niña y fundó un club ecologista al que invitó a sus amigas y familia.

Con el tiempo ha querido compartir ese interés en distintos formatos, como su blog Animal de Isla y su comunidad digital Ser Tierra.

Algunos de sus libros publicados son: ‘Niñapájaroglaciar’ y ’10 pasos para salvar el planeta’.



Lina Meruane es una destacada escritora y profesora chilena.

Galardonada con el premio Anna Seghers por la calidad de su trabajo, también del premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por su novela ‘Sangre en el ojo’.

En su país recibió el prestigioso Premio Iberoamericano de Letras José Donoso.

Algunos de sus libros son: ‘Avidez’, ‘Volverse Palestina’, ‘Contra los hijos’, ‘Palestina en pedazos’, entre otros.



La reconocida escritora española Rosa Montero llega a la #FILBo2024

Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas y ha ganado importantes premios.?

Algunos de sus obras son: ‘La ridícula idea de no volver a verte’, ‘El peligro de estar cuerda’, ‘La buena suerte’, ‘La loca de la casa’, ‘La desconocida’, entre otros.



La FILbo recibe a la escritora canadiense de literatura infantil y juvenil Michelle Kadarusman?.

Su inspiración es la naturaleza. Su obra ‘La teoría de los colibríes’, fue incluida entre los mejores libros para niños y jóvenes y ha sido nominada a varios premios literarios.

Algunos de sus libros son: ‘Out of It’, ‘Girl of the Southern Sea’, ‘The Theory of Hummingbirds’, entre otros.



Lee la naturaleza con la escritora argentina Clara Obligado que es pionera del microrrelato en España gracias al éxito de sus talleres literarios.

Su obra está profundamente enraizada en la memoria y en la realidad de los migrantes en el mundo de hoy.

Su libro ‘Todo lo que crece’, es un ensayo personal acerca de la naturaleza.

Otras de las obras son: ‘Una casa lejos de casa: la escritura extranjera’, ‘La hija de Marx’, ‘El libro de los viajes equivocados’, entre otros.



La FILbo 2024 recibe a la guionista, directora de cine y novelista argentina Albertina Carri?.

Albertina se define a sí misma como una obrera de la cámara y la palabra. Dirigió las películas ‘No quiero volver a casa’, ‘Los rubios’, ‘Géminis’, ‘Urgente’ y ‘La rabia’.

‘Lo que aprendí de las bestias’, su debut literario, aprovecha el aparente vacío de la pampa en el que los animales, la noche y la soledad interpelan por el sentido del conflicto y la memoria.?

Fotos: Portal Bogotá