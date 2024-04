Atención Primaria Social, la base para el Modelo de Salud de Bogotá 2024

Foto: Secretaría Distrital de Salud

Este martes 16 de abril de 2024, la Secretaría Distrital de Salud -SDS- llevó a cabo el conversatorio ‘Diálogos por una Atención Primaria Social’ con el objetivo de profundizar en el concepto de este sistema de salud y en el marco del nuevo modelo de la ciudad ‘MAS Bienestar’.

Durante la instalación de este encuentro, el secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont Galavis, resaltó la importancia de la creación de estos espacios para la comprensión de un modelo de atención integral, compuesto por diferentes áreas en el que prima la salud, pero en el que se incorporan la cultura, el ámbito social, económico y ambiental.

La Atención Primaria Social prioriza entornos que le brinden a la comunidad protección y cuidados en salud, especialmente a las poblaciones más vulnerables, otorgándoles servicios de prevención y promoción con un planteamiento diferencial y pensado en sus necesidades.

Este sistema se reduce en un modelo que concluye que el abordaje de la salud se debe dar desde lo “social”, en el que la participación de las familias, comunidades y otros actores es fundamental; en este modelo los trabajadores de la salud y las figuras sociales constituyen las acciones de atención adecuadas a sus necesidades y a su derecho a la salud.

Atención Primaria Social un principio del modelo de salud de Bogotá

El modelo operativo de Atención Primaria Social propuesto para la ciudad ha tenido como eje central la atención del individuo, las familias y comunidades. De allí se despliegan tres ejes de acción: la transectorialidad en una gestión institucional, social y articulada; el bienestar y salud familiar; y la participación social y comunitaria.

Este sistema permite dar respuesta a las problemáticas y situaciones de las personas, familias y comunidades según sus necesidades particulares y capacidades en una forma transversal al enfoque diferencial y cultural para las intervenciones basadas den los determinantes sociales de la salud, la educación y la comunicación para la salud.

Para este primer encuentro de construcción de diálogos por una Atención Primaria Social, la entidad invitó a Diana Paola Betancurth Loaiza, enfermera especialista en Administración y Promoción de la Salud; doctora en Salud Pública; docente e investigadora del Departamento de Salud Pública y directora de la Maestría en Epidemiología de la Universidad de Caldas, quien aseguró que un modelo es, “en palabras más sencillas es una carta de navegación y esta es distinta para Bogotá, para Manizales y para las diferentes ciudades; yo lo decía en otros espacios, lo más difícil de un modelo es construirlo con lo que uno tiene, aquellos que se crean con un “mundo ideal”, nunca llegan a concretarse, porque se quedan sin herramientas”.

Para finalizar, agregó que “en Bogotá existe una preocupación histórica y es ¿cómo generamos un modelo que supere la fragmentación que existe entre las acciones colectivas?”.

Al respecto, el subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández Niño, mencionó que “la Atención Primaria Social, abraza los conceptos de la Atención Primaria en Salud tradicional, sin embargo, parte del problema de la transectorialidad en salud tiene que ver con que pensemos que nuestro sector debe ser el seguidero y me cuestiono si el problema recae en que nuestro sector no tiene la pertinencia para liderar porque quizá no posee el mayor poder para convocar y disminuir las barreas de las demás sectores”.

La Atención Primaria Social enfrenta diferentes desafíos como el aumento de la capacidad resolutiva del sistema público, la potenciación de la respuesta en salud pública y el aseguramiento que no debe convertirse en una barrera para garantizar la continuidad del cuidado en los distintos niveles de atención.