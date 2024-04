Racionamiento de agua en Bogotá: Consumo bajó este martes a 15,72 metros cúbicos; sin embargo, el nivel de embalses no sube

–El alcalde mayor Carlos Fernando Galán reportó que este martes 16 de abril, como consecuencia del racionamiento, el consumo de agua en la capital de la República bajó a 15,72 metros cúbicos por segundo, pero recordó que la meta es 15 y por lo tanto llamó a la ciudadanía a bajar aún más el uso del preciado líquido.

«Avanzamos, pero necesitamos consumir menos agua. Ayer el consumo fue el más bajo desde que implementamos las medidas», destacó el mandatario Distrital en su cuenta en la red X.

«Completamos 6 días por debajo del promedio normal de la ciudad, pero seguimos lejos de la meta. Ayer, 16 de abril, el consumo fue de 15,72 metros cúbicos por segundo», puntualizó el alcalde.

Señaló igualmente que con corte al 16 de abril, el nivel de los embalses del Sistema Chingaza marcó 15,28%, pero la meta de abril es llegar al 20%.

«Necesitamos seguir bajando el consumo. No se trata de guardar agua sino de consumir menos», anotó el alcalde, reiterando: «Duchas de 3 minutos, no lavar carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria para lo básico».

Reporte diario de agua. Avanzamos, pero necesitamos consumir menos agua. Ayer el consumo fue el más bajo desde que implementamos las medidas. Completamos 6 días por debajo del promedio normal de la ciudad, pero seguimos lejos de la meta. Ayer, 16 de abril, el consumo fue de…

Cada gota cuenta? y es fundamental que entre todos implementemos acciones para el cuidado del agua??. En la casa, en el trabajo, con la familia y los amigos: estamos #JuntosPorElAgua. pic.twitter.com/KOQKUoRKKl — Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) April 17, 2024