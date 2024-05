Petro anunció rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel

–Durante la conmemoración del Día de los trabajadores y trabajadoras este miércoles, el presidente Gustavo Petro anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel, tras afirmar que no pueden volver «las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad».

«Creo que hoy la humanidad toda en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella», precisó el mandatario colombiano.

“Aquí delante de ustedes, el Gobierno del Cambio, el Presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, por tener un gobierno, por tener un presidente genocida», indicó Petro en su intervención en la Plaza de Bolívar de Bogotá como parte de la conmemoración del Primero de Mayo.

“Hoy, quizás, el mundo podría resumirse en una palabra, quizás todas las consignas, todos esos colores pudieran resumirse en una sola palabra que reivindica la necesidad de la vida, la rebeldía, la bandera alzada y la resistencia, esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, se llaman las niñas, los niños, los bebés que han muerto descuartizados por las bombas. Aquí, delante de ustedes, el Gobierno del Cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida», expresó Petro.

El presidente Petro recalcó que “hoy la humanidad toda, en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros, y nosotros con ella. No? puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad, y no la vamos a dejar morir», sostuvo en su intervención.

En los últimos días, una ola de protestas estudiantiles ha sacudido numerosas universidades de EE.UU., desembocando en enfrentamientos con la Policía y en cientos de arrestos.

Estas protestas, en apoyo a Palestina, empezaron el pasado 18 de abril en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y desde allí se extendieron a otros centros educativos.