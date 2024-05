Petro: «Hay que levantar la bandera del poder constituyente por la justicia social, la democracia y la paz»

–«Hay que levantar la bandera del poder constituyente por la justicia social, la democracia y la paz», aseguró este miércoles en la conmemoración del Día del Trabajo, el presidente Gustaavo Petro

que es el momento de comprometerse a fondo con la transformación del país y para lograrlo enfatizó que se necesita levantar la bandera del poder constituyente por la justicia social, la democracia y la paz.

“Hay que levantar la bandera del poder constituyente. Aquí vinieron unos a pedir que no haya cambios en Colombia y que continuemos en ese marasmo de la sangre y la violencia y la desigualdad social. Nosotros aquí venimos a otra cosa. Nosotros venimos aquí y llenamos estas plazas a clavar la bandera de la justicia social, de la democracia y de la paz definitiva en Colombia. No nos hemos echado atrás», recalcó.

El mandatario participó en las marchas del Primero de Mayo, con motivo del Día Internacional del Trabajo, por la dignidad de la clase obrera del país y de las reformas sociales impulsadas por el Gobierno del Cambio.

En ese entorno, manifestó que “tenemos que comprometernos a fondo; lo que queremos es transformar en realidad este país con cosas que podemos hacer ya».

Con ese propósito, el jefe de Estado instó a los ministros de su despacho a avanzar con celeridad y sin miedo en el cumplimiento de su programa de Gobierno, soportado en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Este Gobierno tiene que avanzar en lo fundamental en esas tareas. Ministro o ministra que le dé miedo, que dé un paso al costado y deje que otro lo pueda hacer. Hasta donde podamos tenemos que avanzar. Quitando los obstáculos con valentía sin miedos. Mientras se tenga el pueblo no hay que temerle a nada. Avanzar lo más», resaltó.

Estas son las frases del presidente Petro en el discurso en la Plaza dew Bolívar:

-Hoy Colombia, en todas sus plazas, en la multiculturalidad, en lo multicolor, se viste de obrera y obrero, grita como obrera y obrero, siente como obrera y como obrero…

-Hoy no llenamos la Plaza de Bolívar de Bogotá, llenamos el centro de toda Bogotá, que es diferente…

-La salud no es una mercancía, no es como comprar cerveza o whisky fino, que el que tenga la plata lo compra y el que no tiene se contenta con la chicha…

-Les da rabia, como decía antes, que hubiera hecho mi bachillerato en un colegio público; colegio público que, con mucho orgullo, ha dado tres presidentes de la República y un Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez…

-No pertenezco a esa seudoaristocracia ignorante, vestida de esclavistas que hoy no conocen la realidad del mundo, que se han separado de la realidad; ahí en sus embrujos, en sus cerebros, pensando que el país se tiene que quedar tal como está…

-No tenemos miedo. Entre más nos reten a la confrontación, más alegría nos da. No vamos a retroceder, la historia de Colombia ha cambiado definitivamente y no tiene reversa…

-Cuando los días que estamos viviendo son los días trágicos de la crisis climática y de la extinción de la vida en el planeta, ¿cómo entablar, entonces, este momento de la historia?

-Hoy no somos los rebeldes de antaño contra un gobierno, pero sí somos los rebeldes de hoy desde un gobierno…

-Nosotros venimos aquí y llenamos estas plazas a clavar la bandera de la justicia social, de la democracia y de la paz definitiva…

-Este gobierno tiene que avanzar en lo fundamental, en esas tareas. Ministro, ministra, que le da miedo dé un paso al costado y dejen que otro lo pueda hacer…

-Un acuerdo nacional se escribe en letras constituyentes, un acuerdo nacional es desatar el poder constituyente en Colombia, y el poder constituyente es la capacidad de la población de decidir, decidir en contra o decidir a favor…

-Funcionario que ponga calanchines para recibir coimas por la contratación pública se va del Gobierno del Cambio con el rabo entre las piernas, porque se va directo a la cárcel; el mismo presidente de Colombia lo denuncia…

-Quiero ser claro, quiero que este mensaje se difunda, esté yo o no: si intentan un golpe contra la voluntad popular, tal como hicieron el 19 de abril de 1970, el pueblo en las calles recuperará la democracia y la voluntad popular…

-Es un momento de acuerdo nacional a lo que yo he invitado, pero no con el engaño de los que creían que el acuerdo nacional era volver a hacer lo mismo que ellos hacían. Este gobierno no va a hacer lo mismo que ellos hacen…

-Un acuerdo nacional se escribe en letras constituyentes, un acuerdo nacional es desatar el poder constituyente en Colombia y el poder constituyente es la capacidad de la población de decidir, decidir en contra o decidir a favor…

-El poder constituye es que la población tenga el poder, es que las gentes, el pueblo, tenga el poder…

-El poder constituyente no es una frase lanzada por ahí al calor de un discurso allá en Cali, es una propuesta para la historia. El poder constituyente no es ?para ver si me reeligen…

-Porque la vida es nuestro objetivo, porque la vida es nuestra razón de ser, la razón de ser del pueblo de Colombia…