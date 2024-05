Escándalo de corrupción en la UNGRD: Sandra Ortiz revela sus conversaciones de WhatsApp con el exdirector Olmedo López

–Tras ser retirada del cargo por el presidente Gustavo Petro por haber sido salpicada por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Consejera para las Regiones Sandra Ortiz, divulgó unas conversaciones por WhatsApp que sostuvo con el entonces director de la UNGRD, Olmedo López.

«Estas son las conversaciones ‘completas’, sin fraccionar, a diferencia de como lo hacen algunos medios de comunicación, donde la información se tergiversa para hacer parecer realidad una situación falsa», escribió en la red social X.

Y complementa: «Por esta razón, se publican las conversaciones que se tenían a diario sobre diferentes temas relacionados con el ejercicio del cargo. Por lo tanto, es necesario señalar que serán las autoridades a quienes se les suministrarán las pruebas que demuestren mi inocencia, ya sea la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia u otra entidad o autoridad que sea la competente».

En realidad, los mensajes no dicen absolutamente nada que la involucren con maniobras u oscuras acciones y los publicó para aparentemente demostrar que no está implicada en las denuncias hechas por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, quien aseguró que entregó miles de millones en efectivo a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para, supuestamente, aprobar las reformas del presidente en el Congreso, y Sandra Ortiz habría sido la encargada de recibir y pagar esos dineros.

Para el efecto, según las denuncias, Ortiz habría organizado una reunión en el Hotel Tequendama.

Precisamente, en uno de los chats, fechado el 25 de septiembre de 2023, Sandra Ortiz habla de la reunión.

Alli precisa: “Director, buenos días. La reunión va hacer (sic) en la suit del Tequendama”.

Luego el director le dice a la consejera que “todo está listo para el tinto” y ella le dice que se vean en la habitación 2312 del hotel Tequendama.

Más adelante aparece una videollamada de Sandra Ortiz a Olmedo López a las 2:02 de la tarde. Sin embargo, en el que habría filtrado el exdirector de la UNGRD aparece otro mensaje de la funcionaria en el que expresa: “Quedo atenta. Han 2312. Hola (sic)”.

El viernes, 3 de mayo, antes de que el presidente Gustavo Petro ordenara su retiro de la Consejería para las Regiones, al igual que la del secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, Sandra Ortiz publico un comunicado en el cual rechaza las acusaciones en su contra y niega que tenga que ver con actos corruptos.