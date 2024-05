Consejo Electoral rechaza «de manera categórica» señalamientos de Petro tras investigación por violar topes de campaña

–En un comunicado, el Consejo Nacional Electoral, CNE, rechazó este miércoles «de manera categórica las declaraciones recientes del Presidente de la República Gustavo Petro, a propósito de la investigación administrativa que adelanta este cuerpo colegiado» sobre la violación de los topes de la campaña.

El CNE indica que las actuaciones a cargo de esta autoridad electoral se desarrollan en virtud de las competencias otorgadas por la Constitución Política y las Leyes 130 de 1994, 996 de 2005, 1475 de 2011, así como la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

«Las graves declaraciones contra los miembros de esta Corporación quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático y ponen en riesgo a quienes están a cargo de tomar las decisiones en cumplimiento de sus funciones», precisael Consejo Nacional electoral».

Finalmente, advierte que «se afecta la democracia cuando quien está llamado a garantizar la unidad nacional y la estabilidad institucional descalifica las actuaciones de las autoridades debidamente constituidas».

El presidente Gustavo Petro, primero en su cuenta en la red social X y luego en un discurso que pronunció en el barrio El Pozón, en Cartagena, arremetió contra los magistrados que presentaron la ponencia para formularle cargos a él y a los directivos de su campaña.

“Hoy Cartagena y Colombia tienen y van a decidir si se deja burlar el voto popular o no. Hemos llegado a ese momento»,

comenzó diciendo el mandatario y agregó:.

«Decían: es que Petro habla carreta, paranoico, siempre como el lobo malo, el pastorcito mentiroso: anuncia y anuncia y nunca llega. Bueno, ya comenzó el golpe. De eso tenemos que tener claridad».

Dijo igualmente que era «muy difícil, indudablemente, después de que le robaron las elecciones un 19 de abril de 1970 a la ANAPO (Alianza Nacional Popular), que no intentaran hacer lo mismo ahora» y también advirtió que era muy difícil que una oligarquía, acostumbrada a exterminar físicamente partidos progresistas como la Unión Patriótica, aquí decidiera aceptar las reglas democráticas pacíficas».

Luego, tras advertir que la Convención Americana de Derechos Humanos, parte de la Constitución Política de Colombia, que nadie puede perder sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal, es decir, porque es un criminal, se refirió a los magistrados, diciendo:

«Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el Presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser Presidente, porque cuatro o cinco vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren y no ningún juez penal, porque el Presidente no ha cometido ni cometerá delito alguno. Su delito ante los ojos de la oligarquía es no arrodillarse ante ellos, no enterrar y rendir la bandera popular».