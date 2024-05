Distrito le da «serenata» a los barrios de Bogotá que consumen menos agua

Foto: Secretaría de Cultura

La instrucción es clara: hay que cerrar la llave ya, pues aunque llueva en Bogotá es necesario mantener una relación responsable con el agua debido a que el nivel del Sistema Chingaza, integrado por los embalses Chuza y San Rafael, aún no llega a la meta del 20% de su capacidad. A corte del 8 de mayo, el nivel que se registró fue de un 18.73% y el consumo de agua por segundo fue de 15,8 metros cúbicos. La meta es llegar a un consumo diario de 15 metros cúbicos por segundo.

Si bien la ciudadanía ha transformado positivamente la manera en que se relaciona con el agua, las medidas de racionamiento y ahorro deben seguir convirtiéndose en hábitos que prevalezcan en el tiempo. Es por eso que, bajo la campaña ‘Juntos por el Agua’, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD- continúa realizando jornadas pedagógicas por todos los barrios de la ciudad para incentivar el consumo responsable de este recurso vital.

En esta ocasión, junto con el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal -IDPAC, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -Idipron, y la Filarmónica de Bogotá, la SCRD hace un reconocimiento a aquellos sectores que reportaron un buen comportamiento, incluso antes de la medida de racionamiento decretada por la Alcaldía Mayor, con base en la reciente factura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con corte de diciembre de 2023 a marzo de 2024.

Las siguientes son las zonas en las que los y las habitantes de la capital fueron reconocidos con serenatas de flautas, trombones, clarinetes, percusión y metales:

Fontibón (Parque Bosque Hayuelos – Cll. 19a con Cra. 81b)

Bosa (Parque El Recreo – Cra. 102 con Cll. 69a Sur)

Kennedy (Cra. 69 #8-28)

Suba (Cll. 188a con Cra. 46, costado sur)

Usaquén (Parque Alcalá – Cra. 20 #136-91)

“Nuestra intención desde el Distrito es incentivar el disfrute del arte de ahorrar agua, un hábito que resulta vital mantener en el tiempo. La música fluye mientras nosotros no bajamos la guardia con el cuidado de los recursos hídricos en Bogotá. El balde, ya sea en la ducha, en la cocina o en las terrazas, debe ser el elemento de moda para reutilizar el agua”, aseguró Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

La campaña ‘Juntos por el agua’ ha llegado a 500 espacios residenciales en Bogotá con mensajes claros de ahorro como disminuir el tiempo en la ducha, utilizar un balde para recoger agua y reutilizarla, no lavar lo que no es prioritario, y no utilizar los tanques de reserva durante el turno de racionamiento. Esta campaña inició con actividades en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en abril y se extenderá por las próximas semanas, con una jornada pedagógica simultánea en TransMilenio, con el fin de socializar mensajes de cuidado del agua con transeúntes y usuarios del sistema.