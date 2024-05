MinEducación aclara que no ha legalizado colegio construido por las Farc en los llanos del Yarí

–A la fecha el Ministerio de Educación no ha recibido ninguna petición formal de la legalización del Instituto Educativo Agroecológico Sabanas del Yarí, por lo que dicha institución no existe y no podrá existir hasta que la entidad territorial no lo formalice con una solicitud que cumpla los requisitos.

El pronunciamiento lo hizo la cartera educativa en un comunicado en el cual refuta afirmaciones de algunos medios de comunicación sobre la formalización por parte del Gobierno Nacional de la infraestructura educativa en San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá, construido por las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y al cual, inicialmente, se le dió el nombre de «Colegio Internado Agropecuario Ambiental Gentil Duarte» y que hoy se denomina «Colegio Agroecológico Sabanas del Yarí».

En el comunicado, el Ministerio de Educación, hace las siguientes precisiones:

Actualmente, esta infraestructura no se encuentra listada en los proyectos de construcción, ampliación y/o mejoramiento de espacios educativos que tiene contemplado el Gobierno Nacional y, por lo tanto, no han sido destinados recursos públicos para su ejecución. Tampoco hay registro de personal docente, rector o matrícula asignados a dicho colegio.

Dentro del marco normativo definido por la Ley 115 de 2015, la Ley General de Educación, la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015: «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación», corresponde a las entidades territoriales, en este caso a la Gobernación y a la Secretaría de Educación del Caquetá, solicitar el reconocimiento de los establecimientos educativos, documentando la infraestructura disponible, la planta de docentes, la disponibilidad de estudiantes y el presupuesto. A la fecha, el Ministerio de Educación no ha recibido ninguna petición formal de la legalización del Instituto Educativo Agroecológico Sabanas del Yari, por lo que dicha institución no existe y no podrá existir hasta que la entidad territorial no lo formalice con una solicitud que cumpla los requisitos.

El Ministerio de Educación Nacional considera inaceptable cualquier forma de reclutamiento, uso o utilización de niños y niñas por parte de los distintos actores del conflicto armado. El marco jurídico colombiano al respecto es nítido y, consecuentemente, instrumentos como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, han sido ratificados por Colombia. La paz total busca hacer efectivo este compromiso ético y este marco legal, es así como se rechaza cualquier acción que vincule al sector educativo con grupos al margen de la ley o actividades ilícitas.

Es importante resaltar que el Ministerio de Educación apoya los esfuerzos y diálogos adelantados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, así mismo trabaja por garantizar el derecho a la educación y el mejoramiento del servicio educativo en los territorios, siempre desde un diálogo constructivo con las comunidades que los habitan.