Dura respuesta de Netanyahu a Petro: «Debería avergonzarse»

–El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, arremetió este sábado con dureza contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, luego que la víspera instara a la Corte Penal Internacional (CPI) a emitir una orden de detención en contra del mandatario del país hebreo.

«Israel no se dejará sermonear por un partidario antisemita de Hamás, una organización terrorista genocida que masacró, violó, mutiló y quemó vivas a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre. ¡Debería avergonzarse, presidente Petro!», escribió Netanyahu en su cuenta de X.

Israel will not be lectured by an antisemitic supporter of Hamas, a genocidal terrorist organization that massacred, raped, mutilated and burned alive 1,200 innocent people on October 7. Shame on you President Petro!

— Benjamin Netanyahu – ?????? ?????? (@netanyahu) May 11, 2024